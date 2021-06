Victoire du zéro-vote en Kabylie : La Kabylie échappe à l’Algérie

COMMUNIQUÉ URK (TAMURT) – Comme il fallait s’y attendre, le peuple kabyle vient de réaliser le zéro-vote pour la troisième fois consécutive, au terme de l’organisation ce 12 juin 2021 du scrutin législatif algérien. Ainsi, la Kabylie vient d’affirmer encore une fois sa volonté de s’émanciper de l’Algérie. Elle veut et elle aura, c’est une question de temps, son indépendance pour renouer avec son histoire et sa souveraineté. Désormais, dorénavant, l’Algérie n’aura plus droit de citer en Kabylie.

« Trop tirer rompt la corde », dit l’adage. L’Algérie aura certes du mal à accepter de se séparer de la Kabylie, mais le cours de l’histoire ne lui laisse aucune chance. Bien entendu, elle usera de subterfuges sans lendemain. Elle recourra à la force pour étouffer la voix des indépendantistes kabyles, mais telles les racines d’un arbre, nous finirons par éclater même les rochers les plus coriaces.

L’Union pour la République Kabyle (URK) salue la détermination du Peuple kabyle, son engagement contre l’injustice, son courage et sa volonté de vivre libre dans la dignité, et ce, en rejetant massivement les élections algériennes. Il n’y a plus de place pour le doute et la peur doit changer de camp. Nous devons nous affirmer en tant que Peuple dans le concert des Nations. La conférence nationale kabyle est un jalon pour assouvir nos ambitions de liberté. Nous le méritons amplement. Faisons preuve de discernement pour être à la hauteur des aspirations du peuple kabyle. Vivement la République kabyle indépendante

Lyazid Abid, Porte-parole de l’URK