Djamila Addar: « À la mémoire des victimes du Printemps Noir de Kabylie! »

PRESSE ( TAMURT) – Le mois de juin est un mois d’espoir avorté, de douleurs incommensurables et de décantation certaine. Le printemps noir de Kabylie est un événement qui a éventré l’âme kabyle. La violence systémique et raciste du pouvoir algérien a arraché la vie de 128 jeunes kabyles, en a blessé des milliers, a endeuillé leurs familles à vie. À cause de ces crimes et de la politique d’impunité, la fracture est énorme. Depuis le 14 juin 2001, tous les liens sont rompus entre l’État jacobin et la Kabylie rebelle.

Cette dictature que certains opportunistes continuent de maintenir en vie a trahi les sacrifices de la Kabylie depuis la création de l’Étoile nord-africaine. Créer un mouvement libérateur, structurer la révolution et libérer le pays n’auraient jamais pu se faire sans le génie de la Kabylie. Depuis ‘’l’indépendance’’ de 1962, ce pouvoir illégitime ne cesse de diaboliser la Kabylie et de la priver de tous ses droits.

La politique d’assimilation de ce pouvoir arabo-baathiste s’acharne sur le dernier bastion de l’Algérie amazighe. Ce génocide identitaire a ratissé large à travers toute l’Algérie, mais il n’a pas réussi à se faire en Kabylie et ce, malgré le travail sournois des mercenaires de ce même pouvoir. Ce qui a encore amplifié la rage et la haine de ce régime illégitime contre tout ce qui est kabyle.

Il est temps pour ce pouvoir assassin de comprendre qu’il n’y a pas de bons Kabyles et de mauvais Kabyles. Il y a juste des Kabyles qui ne veulent plus être gouvernés par lui. Se sentir étranger dans son propre pays est la pire attaque à la dignité de l’être humain. Les crimes commis contre les enfants de Kabylie ne seront jamais oubliés ou pardonnés. Leurs auteurs seront, un jour ou l’autre, jugés et condamnés. Le temps est toujours du côté du vrai et de la justice. Les Kabyles amnésiques doivent se réveiller et cesser de justifier leur existence auprès de leurs bourreaux.

Les Kabyles doivent s’unir pour s’entraider, construire et vivre dignement, librement et fièrement dans leur langue, leur culture et leur identité. Leur diversité est une force et une richesse. Leur intelligence collective est une arme efficace. Leur sentiment d’appartenance à ⵜⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵜ (kabylité/kabylitude, ndlr) est le socle de leur existence.

Que les victimes du printemps noir reposent en paix! Que les blessés soient bien entourés et aidés! Que leurs familles aient le courage de continuer à vivre! Que la justice soit rendue contre les auteurs de tous ces crimes!

Djamila Addar