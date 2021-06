Le professeur Lhocine Yahia sur Radyu Tamurt : « Après le zéro-vote, vivement une Conférence nationale kabyle »

KABYLIE (TAMURT) – La proposition faite par l’Union pour la République Kabyle (URK), qui a appelé à la tenue d’une « Conférence nationale kabyle » est non seulement « une excellente initiative », mais un évènement qu’il faut organiser « en toute urgence », a soutenu, ce dimanche 13 juin, le professeur Lhocine Yahia dans sa chronique hebdomadaire Seg Ugafa i-d nmuqel diffusée sur les ondes de Radyu Tamurt.

« Après le zéro-vote réalisé en Kabylie lors du scrutin législatif algérien, un résultat similaire à ceux de la présidentielle de décembre 2019 et du référendum constitutionnel de novembre 2020, il faut maintenant aller vers une conférence nationale kabyle. Il faut battre le fer tant qu’il est chaud. L’initiative de l’URK, qui a appelé à cet évènement, est excellente. Nous devons mettre de côté les tiraillements et les jalousies, qui nous font perdre beaucoup de temps, et nous atteler pour organiser en urgence cette conférence nationale », a plaidé ce chercheur à l’université polytechnique de Montréal.

Pour ce professeur, les trois boycotts consécutifs du peuple kabyle des élections algériennes montrent que la Kabylie est entrée en dissidence ouverte et sur tous les plans avec l’Algérie. « Ces trois zéro-vote prouvent qu’il n’y a désormais aucune relation entre l’Algérie et la Kabylie. La seule relation qui reste est celle de l’occupation de la Kabylie par l’armée algérienne, qui a été épurée de ses cadres kabyles. Maintenant, il faut officialiser cette dissidence en allant vers une conférence nationale kabyle pour construire notre propre Etat indépendant », a affirmé ce professeur en génie biomédical. Comment concrétiser ce projet de conférence nationale kabyle ? Pour Lhocine Yahia, il ne faut surtout pas mépriser les petits commencements. « Le nombre de participants n’est pas aussi important que la qualité des personnes qui prendront part à cette conférence. Pour moi, une vingtaine ou une trentaine de personnes est suffisante pour tenir une première conférence nationale kabyle. Aussi, on peut mettre à profit les nouvelles technologies pour organiser un tel évènement », a-t-il souligné, avant d’insister sur la nécessité du respect de certains critères pour participer à cette conférence nationale. « L’intégrité morale et éthique, ainsi que la maturité, qui se traduit par le respect des différences, sont parmi les critères essentiels que doit avoir un éventuel participant à cette rencontre. Il faut aussi miser sur les personnalités qui savent prendre du recul », a plaidé ce directeur du labo d’innovation en biomatériaux avancés.

Ce scientifique estime que la conférence nationale kabyle est la seule voie capable d’accélérer la marche de la Kabylie vers son indépendance. Lhocine Yahia pense également qu’il y a des personnalités kabyles travaillant dans le domaine scientifique, académique ou autres, non médiatisées, qui peuvent appuyer l’initiative d’une conférence nationale kabyle et y prendre part. Par ailleurs, l’animateur de la chronique « Seg Ugafa i-d nmuqel met en garde contre toute velléité de négociation avec Alger pour accepter l’offre d’un statut particulier pour la Kabylie, telle qu’une large autonomie. « Ce statut servira à garder la Kabylie dans le giron algérien. On aura rien réglé avec l’autonomie », a-t-il averti.

Arezki Massi