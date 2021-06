Tizi Ouzou : deux maires « élus » députés

KABYLIE (TAMURT) – Ouahab Ait Menguellet, président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Tizi Ouzou et le maire de Yakourene Yacine Abib ont été « élus » députés à la nouvelle Assemblée Populaire Nationale algérienne, par la poignée de personnes qui ont voté samedi dernier.

Bien entendu, il s’agit de députés n’ayant aucune crédibilité. Mais ont-ils vraiment besoin de crédibilité ? Il s’agit de l’élection la plus honteuse et la plus ridicule qui s’est tenue dans l’histoire de la Kabylie en plus de celle ayant succédé aux événements dramatiques du printemps noir de 2001. Le FLN et le RND ont eu deux sièges chacun. Il s’agit, pour le FLN, de Mohamed Garichi et Meziane Djouzi. Les deux nouveaux députés du RND sont Abdennour Belarbi et Cherif Belkessa. Tous les candidats de Tizi Ouzou aux élections législatives du 12 juin 2021 réunis n’ont rassemblé que moins de 5000 voix. Soit un peu plus de 0,6 %.

Avec un tel taux de participation, les « députés » en question auront l’outrecuidance de se proclamer représentants de la wilaya de Tizi Ouzou. Un vrai affront à toute la Kabylie, à tous les militants qui se sont battus et se sont sacrifiés pour la démocratie et qui ont passé des décennies à combattre la dictature du FLN à leurs risques et périls.

Idir Tirourda