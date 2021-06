Tribunal d’Amizour : Des manifestants d’El-Kseur condamnés à des peines de prison sans mandat de dépôt

AMIZOUR (TAMURT) – Arrêtés vendredi et samedi derniers dans la ville d’El-Kseur, à une vingtaine de kilomètres au Sud du chef-lieu de wilaya de Vgayet, seize jeunes manifestants, dont deux mineurs, tous natifs d’El-Kseur, ont été cités à comparaître lundi 14 juin 2021 devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Amizour, lequel a exigé leur comparution immédiate.

Scindés en deux dossiers distincts, l’affaire de ces jeunes manifestants, dont quelques uns ont été interpellés la veille du scrutin législatif et d’autres le jour de sa tenue, a tenu en haleine tous les habitants d’El-Kseur, qui se sont mobilisés pour leur libération, en organisant plusieurs actions de rue. Gardés à vue au commissariat central de Vgayet, trois jours durant, ils ont été présentés devant le juge ce lundi pour répondre des chefs d’accusation « d’attroupement non armé », « violence sur des agents de l’ordre public » et « destruction de biens publics ».

Au terme d’un procès houleux, le juge a prononcé de lourdes peines à l’encontre de ces jeunes manifestants. Sept d’entre eux ont écopé de deux ans de prison ferme sans mandat de dépôt et d’une amende de 50 000 Da. Six autres manifestants ont été condamnés à dix-huit mois de prison ferme sans mandat de dépôt et une amende de 50 000 Da, alors que les deux mineurs ont été relaxés.

Donc, tous les manifestants arrêtés vendredi et samedi derniers dans la ville d’El-Kseur ont été relâchés lundi soir. Le procureur, signalons-le, a requis au terme de son virulent réquisitoire cinq ans de prison ferme et une amende de 100 000 Da à l’encontre de tous les manifestants.

Dalil Imaxlufen