TAMURT – J’en ai marre de parler… Mes amis me disent de me taire. Ma famille me dit de me taire. Ma conscience me dit de parler… On peut être témoin d’une hécatombe et se déplacer. On peut assister à un tremblement de terre et ramasser les richesses enfouies sous les débris. On peut aussi visionner à travers un écran un génocide et s’apitoyer sur le sort des victimes en remerciant le Ciel d’en être épargnés.

Mais il y’a aussi d’autres possibilités : Cela s’appelle simplement être humain à 360°… Je ne brandirai pas le drapeau Palestinien avant le mien. Je ne pleurerai pas les Ouighours avant les Amazighs. Je ne m’intéresserai ni au Sahara occidental, ni au Mali et ni à la Lybie. Je ne défendrai pas la Papouasie ou l’Amazonie. Je ne m’intéresserai pas aux réserves indiennes aux USA.

Je suis loin des causes islamophobiques ou communautaires en Occident. Je ne m’occuperai ni du réchauffement climatique et ni du bras de fer des superpuissances. Si j’ai un intérêt, il n’est ni lucratif et ni populiste…au contraire! Il n’a de comptes à faire qu’avec mes valeurs et ma conscience.

Je suis algérienne et l’Algérie ne m’a rien donné. Je suis algérienne et je ne peux pas y aller. Je suis algérienne et je ne suis pas représentée. Je suis algérienne et l’Algérie des lascars n’est pas la mienne. Je suis algérienne dans le pays du “fais ce que je dis, mais pas…”

Indivisible? Je prie jour et nuit pour qu’elle se divise…pour reprendre leur Livre de référence :”lakoum dinoukoum wa lina dinouna”…

Mon humanisme avant du niveau 360°, commence par le degré zéro. Mon point ZÉRO commence de ma terre et de ma famille. Elle s’appelle Kabylie.

Nadia Achab