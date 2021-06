SFK : Deux conférences à Marseille ce 26 juin

MARSEILLE (TAMURT) – Pour la reprise de ses activités, l’association solidarité France Kabylie (SFK) a programmé deux conférences.

La première aura pour thème le test auditif vocal en Kabyle. elle sera développée par Masin Enderle-Ammour, membre fondateur de l’URK. il faut rappeler qu’il s’agit du premier test auditif « Adaptive Auditory Speech Test (AAST) », en langue Kabyle, servant à déterminer le seuil liminaire de reconnaissance de la parole pour enfants à partir de quatre ans et adultes. Utilisé dans le bruit, il peut faire partie d’une batterie de tests audiologiques pour détecter d’éventuels troubles du traitement sensoriel de la parole. Un outil audiologique pour les pédiatres, les ORL, les orthophonistes, les audiologues ou audioprothésistes, les cliniques et autres centres thérapeutiques spécialisés dans la réhabilitation des malentendants appareillés avec des systèmes auditifs conventionnels ou implants cochléaire

La deuxième conférence sera développé par Sadeq At Amar Awdiε, membre fondateur de l’URK, elle s’articulear autour de l’officialisation de la langue tamaziɣt (donc le Kabyle) depuis 1999, du constat amer qui s’impose quant à son enseignement, éparse et non structuré et qui se limite à la Kabylie. Un langue fortement concurrencée par la langue arabe. Assistons-nous à l’agonie de la langue kabyle ?Au vue des expériences similaires vécues dans d’autres pays, Il est nécessaire de lancer

le débat sur cette question qui tient à cœur tout un peuple, aussi chez nous.

Les deux conférences se tiendront dans la même salle du CMA St Barnabé, 29, rue Série 13012 Saint Barnabé, 13012 Marseille. Métro St Barnabé

Tamurt