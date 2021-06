Ouzellaguen : Commémoration du 20e anniversaire de l’assassinat de Nordine Haya

OUZELLAGUEN (TAMURT) – L’association des activités de jeunes « Horizons Ouzellaguen » commémorera, ce samedi 19 juin 2021, le 20e anniversaire de l’assassinat du jeune Nordine Haya. Après un regroupement au siège de l’association, la foule s’élancera vers Hellouane, où une fresque murale, représentant le défunt Nordine Haya et réalisée juste à coté du lycée de la localité, sera inaugurée. Le portrait est l’œuvre d’un artiste membre de l’association Horizon Ouzellaguen.

Une louable initiative de cette association qui tient, par son action, à rappeler au monde entier les agissements funestes du pouvoir algérien lors du Printemps noir de Kabylie. Le jeunes Nordine Haya a été tué à bout portant par des gendarmes le 18 juin 2001. Il a été ravi aux siens à la fleur de l’âge. Il n’avait que 27 ans. La région a perdu six de ses meilleurs enfants lors de ces tragiques événements. Tous tués à l’arme de guerre. Pour dire vrai, la machine à tuer, à persécuter et à harceler judiciairement le kabyle a été mise en branle depuis belle lurette. Ces derniers jours, elle tourne à plein régime.

Nombreux sont les enfants de Kabylie qui sont injustement emprisonnés, placés sous mandat de dépôt ou sous contrôle judicaire pour avoir exprimé une opinion politique. Et la Kabylie fait face à des tirs nourris de toutes parts. Elle a, néanmoins, su déjouer tous les complots la visant. Et elle saura le faite toujours grâce au génie de ses enfants et la sacralité de sa cause.

Dalil Imaxlufen