Tichy : La conférence de Kader Houali empêchée par l’administration algérienne

KABYLIE (TAMURT) – Prévue ce samedi 19 juin au niveau du centre culturel Idir Achour de Baccaro, la conférence-débat que devait animer Kader Houali, à partir de 15h00, sur le thème : «Instrumentalisation de la justice : Quel impact sur les droits de l’homme en Kabylie », a été empêchée par les autorités algériennes. Celles-ci ont fait d’énormes pressions sur les organisateurs pour l’annuler.

« Le pouvoir récidive dans ses manœuvres et sa politique de musellement et de bâillonnement de la société. Une conférence qui devrait se tenir aujourd’hui, samedi 19/06/2021, à 15h, au centre culturel de Tichy, par maître Kader Houali autour du thème « instrumentalisation de la justice: quel impact sur les droits de l’homme en Kabylie? » a été empêchée », dénonce l’Association Asaki dans un court communiqué rendu public cet après-midi. Les rédacteurs de ce communiqué décrivent « un climat de terreur (qui) s’installe, ce qui augure des jours sombres à l’avenir ». Par ailleurs, tout en affirmant que Le café littéraire de Tichy « reste déterminé à continuer son combat pour l’éveil des consciences et la promotion de la culture », les animateurs de cette association culturelle appellent « les forces démocratiques, la société civile, d’une manière générale (…) à se concerter et à réagir face à cette montée de violence et de répression inédites ».

Le Me Soufiane Dekkal déclare dans le même sens: « Ainsi à moins d’une réaction forte de la part des forces justes, la Kabylie va vivre les pires moments de son histoire ». A noter que Me Kader Houali fait partie du Collectif des avocats engagés dans la défense des militants indépendantistes kabyles, qui subissent un acharnement judiciaire sans précédent.

Arezki Massi