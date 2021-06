La « Patrie News » plagie TAMURT (tamurt.info)!

TAMAZGHA (TAMURT) – Le journal algérien en ligne « La Patrie News », proche du pouvoir, n’a pas hésité à reprendre presque l’intégralité d’un article publié la veille par « Tamurt.info ». Le journal en question affiche pourtant fièrement son credo : « L’information sans concessions ».

Mais quand on constate ce genre de pratiques indignes du métier de journaliste, les promoteurs de ce journal gagneraient à changer de sigle et à brandir plutôt un : « Plagiat sans concessions ». Le journal « Tamurt.info », dont les articles ont l’habitude d’être repris par d’autres médias mais qui prennent la précaution de citer la source, n’aurait pas réagi si « La Patrie News » avait cité la source. Ou encore s’il s’agissait d’un journal conçu par des militants convaincus, dépourvus de moyens, qui se battent pour des idées et en faveur d’une cause juste. Mais s’agissant d’un journal proche du pouvoir et disposant de moyens énormes comme le reflètent bien les encarts publicitaires qui ornent sa devanture, dénoncer ce dérapage de « La patrie News » s’est imposé à nous.

L’extrait intégral de notre article, repris tel quel par « La patrie news » est le suivant : « Tous les auteurs français le qualifient d’ami de la France. Tout le monde sait que l’Emir Abdelkader s’est rendu à la France. Tous ses enfants, ses petits-enfants et sa veuve ont reçu des pensions de la part de l’Etat français. Lui-même a reçu la légion d’Honneur de la part de l’Etat français. Tout cela suffit amplement pour savoir que l’Emir Abdelkader est un traître, a-t-il déclaré. Mon père aurait pu avoir la vie sauve juste en se rendant à l’armée française quand il était sur le point d’être tué, il ne l’a pas fait, a-t-il ajouté. Le fils du colonel Amirouche a tenu les mêmes propos vis-à-vis de l’ancien Président de la République Mohamed Boukarouba, dit Houari Boumediène. S’il y a un mot plus fort que traître, donne-le-moi, car Houari Boumediene est pire qu’un traître, je ne trouve pas les mots pour le qualifier, a déclaré Nordine Ait Hamouda ».

Le seul effort fourni par le rédacteur de cet article a été celui d’inverser les paragraphes. L’article en question, publié par Tamurt.info est intitulé : « Ait Hamouda : Boumediene est pire qu’un traitre ».

Idir Tirourda