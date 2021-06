Vgayet : Inauguration de la place des martyrs du Printemps noir

VGAYET (TAMURT) – Une placette en hommage aux martyrs du Printemps noir a été inaugurée samedi 19 juin 2021 à la cité CNS, au centre ville de Vgayet. Elle est baptisée « Place des martyrs du printemps noir». En présence d’une foule compacte, les portraits de quatre victimes des événements de 2001, dont Serraye Hafnaoui, Aribi Abdelkader et son épouse Yamina, Saidani Djamel ont été dévoilés.

Ces martyrs (deux jeunes hommes et un couple de retraités) ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques. L’un d’eux a été mortellement percuté par un camion des CRS, alors qu’Aribi Abdelkader et son épouse Yamina ont rendu l’âme après avoir inhalé du gaz lacrymogène dans leur propre appartement, sis cité CNS. « Même si vous n’êtes plus parmi nous, vous êtes toujours vivants dans nos cœurs et nos mémoires» lit-on en bas de la fresque, pavoisant désormais le muret érigé au pied de la cité CNS.

Quel bel hommage ! Il faut dire que les jeunes militants de la cité CNS ne manquent aucune occasion pour faire valoir les causes justes de la Kabylie, et ce en organisant diverses manifestations. Dernièrement ils ont rebaptisé le carrefour Daouadji, situé à quelques encablures de leur cité, carrefour Matoub Lounes.

D. Imaxlufen