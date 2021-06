Matoub revient cette semaine

KABYLIE (TAMURT) – Le 23ème anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounès sera marqué par une multitude d’activités, culturelles et artistiques un peu partout en Kabylie, en France et au Canada.

Tout comme chaque année, en pareille période, les Kabyles rendront des hommages à leur poète assassiné un certain maudit 25 juin 1998 à Tala Bounane entre la ville de Tizi Ouzou et Taourirt Moussa, village natal de l’artiste. Des associations, la fondation Matoub, la direction de la Culture et des Arts de Tizi Ouzou sont en train d’apporter les dernières retouches aux préparatifs des activités culturelles qui seront organisées en hommage à Matoub dès la veille du 25 juin prochain. Parmi les activités en question, on peut citer le concours du meilleur portrait de Matoub Lounès, organisé par la direction de la Culture et des Arts de Tizi Ouzou.

Tous les portraits qui seront proposés à ce concours seront exposés dans les différents halls de la maison de la culture Mouloud-Mammeri à partir du 24 juin prochain, en plus des expositions de coupures de presse et de photos retraçant les différentes étapes du parcours artistique et de la lutte de Matoub pour la démocratie, pour l’identité kabyle et amazighe et contre l’intégrisme et le pouvoir algérien. Par ailleurs, de nombreuses conférences seront données un peu partout à Tizi Ouzou, par des universitaires et des écrivains ayant travaillé sur l’œuvre de Matoub Lounès.

Les communications qui revisiteront l’œuvre poétique et musicale de Matoub ainsi que son combat seront données entre autres par Djamel Laceb, Yacine Hebbache, Takfarinas Nait Chabane, Said Chemakh, etc. En France aussi et au Canada, de nombreuses activités et recueillements seront dédiés à Matoub, le patriote de toutes les patries opprimées.

Idir Tirourda