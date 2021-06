Nordine Ait Hamouda provoque un séisme

ALGERIE (TAMURT) – Aucune émission de télévision n’a provoqué autant de remous comme celle de Nordine Ait Hamouda où ce dernier a traité l’émir Abdelkader, Boumediene et Messali Hadj de traitres. Nordine Ait Hamouda a provoqué un séisme.

Les propos de Nordine Ait Hamouda, il faut le reconnaitre, ont été audacieux. La deuxième partie de l’émission en question a été censurée. Nordine Ait Hamouda devait intervenir comme suite de la première partie, sur la même chaine de télévision, lundi dernier à 21 h 30. Mais l’émission n’a pas été diffusée compte tenue des conséquences engendrées par la première partie. La chaine de télévision où a été diffusée l’émission avec Nordine Ait Hamouda a été sanctionnée par le pouvoir algérien puisqu’elle a été sommée de cesser de diffuser pendant une semaine à partir d’aujourd’hui. Jamais une telle mesure n’a été prise auparavant à l’encontre d’une chaine de télévision algérienne. Pourtant, la chaine dont il s’agit est connue pour être très proche du clan au pouvoir actuellement.

En outre, le nombre de réactions hostiles et en faveur de Nordine Ait Hamouda a dépassé tous les records. Les arabophones, écrivains, hommes politiques ou autres, se sont attaqués avec une grande virulence à Nordine Ait Hamouda. Ils ont pris la défense de l’émir Abdelkader aveuglément sans s’en référer à la véracité des faits mis en avant, documents à l’appui, par Nordine Ait Hamouda. D’un autre côté, les hommes de culture et des citoyens de la Kabylie ont pris la défense de Nordine Ait Hamouda notamment sur les éléments d’informations qu’il a dévoilés directement sur l’antenne de télévision au sujet de faces cachées ou peu connues de l’émir Abdelkaer, Boumediene et Messali. Une troisième catégorie d’observateurs ont fait une lecture consistant à dire que tout cet épisode aurait été sciemment fomenté et mis en scène afin de détourner d’opinion sur la crise politique inédite qui ronge l’Algérie.

Il faut aussi noter que les descendants de l’Emir Abdelkader et même certaines institutions algériennes ont décidé d’ester en justice le fils du colonel Amirouche pour « atteinte aux symboles de l’Etat algérien ». Pour l’instant, aucune réaction de Nordine Ait Hamouda n’a été enregistrée depuis la diffusion de cette émission. Il faut peut-être attendre le 26 juin prochain car Nordine Ait Hamouda animera une conférence-débat dans le cadre du café littéraire de Tichy et dont le thème n’est autre que : « Histoire et manipulation dans le mouvement national ». Tous les yeux seront braqués sur Tichy pour en connaitre la suite.

Idir Tirourda