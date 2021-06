Agouni Gueghrane : Hocine Azem, cadre de l’URK, convoqué par la gendarmerie

KABYLIE (TAMURT) – Hocine Azem, cadre et ex Secrétaire Général de l’Union pour la République kabyle (URK), un mouvement qui milite pour l’indépendance de la Kabylie, vient d’être convoqué, ce samedi 26 juin, par la section recherche de la gendarmerie algérienne à Tizi Wezzu, a-t-on appris du porte-parole de l’URK, Lyazid Abid.

« Notre militant et cadre de l’URK, ex Secrétaire Général, Hocine Azem, a été convoqué, aujourd’hui samedi, par lagendarmerie algérienne. Le motif de cette convocation n’est pas indiqué », a souligné notre source. Originaire d’Agouni Gueghrane, village du grand chanteur kabyle Slimane Azem, Hocine est un militant aguerri et de longue date. Ce n’est pas la première fois que l’ex secrétaire général de l’URK fait face aux intimidations et harcèlements de la police algérienne. Il a été arrêté et interrogé à plusieurs reprises pour son militantisme en faveur de l’indépendance de la Kabylie et de la cause amazighe. Pour rappel, Hocine Azem avait aussi occupé le poste de vice-président du Congrès Mondial Amazigh (CMA).

Arezki Massi