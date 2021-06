Matoub trahi par les siens

KABYLIE (TAMURT) – De Bgayet à Tizi Ouzou jusqu’à Bouira, elles et ils étaient des milliers de personnes à avoir fait le déplacement hier, vendredi 25 juin 2021, à Taourit Moussa, pour marquer chacun à sa manière, le 23ème anniversaire de l’assassinat de Matoub Lounès. Lequel anniversaire ne passe jamais inaperçu.

Sans qu’aucun appel ne soit lancé au préalable, et comme chaque année, les grandes foules étaient au rendez-vous avec Matoub Lounès. Ce qui est impressionnant, à chaque nouvelle commémoration de l’anniversaire de l’assassinat du symbole de la Kabylie, c’est le nombre très élevé de jeunes présents sur place et dont la majorité n’était même pas encore née le jour de l’assassinat du rebelle. Il y avait des citoyens de toutes les régions de Kabylie et de tous les âges. Ce qui démontre, si besoin est, que Matoub Lounès a réussi à s’imposer comme le symbole incontestable et incontesté du combat des Kabyles pour leur identité, culture et langue que le pouvoir algérien a combattues par toutes ses forces depuis l’indépendance en 1962 avec la prise du pouvoir par la force par Ahmed Ben Bella.

Un acharnement anti-kabyle que le dictateur et anti-kabyle Houari Boumediene a poursuivi après son coup d’État militaire du 19 juin 1962. Grâce au combat mené par Matoub Lounès et par des milliers de militants kabyles dévoués, le dessein malsain et machiavélique du duo Ben Bella-Boumediene, n’a pas pu être atteint. Hier, vingt-trois ans après son assassinat, des milliers de Kabyles ont tenu à lui rendre hommage chez lui à Taourirt Moussa. Mais, au même temps, vingt-trois ans après son assassinat, on est encore loin de connaitre la vérité sur ce crime politique. Nulle lumière n’a été faite sur les auteurs et les commanditaires de cet assassinat abject. Pis encore, certains accusés par la sœur même du rebelle d’avoir une complicité dans ce crime, étaient aux premières loges lors de cette 23ème commémoration.

Qui croire après tant d’années de mensonges et de tergiversations ainsi que d’accusations à tout bout de champ. Matoub Lounès ne cesse d’être trahi y compris par ses plus proches. Il le savait d’avance. Il a même chanté, dans plus d’un titre. Heureusement que la majorité des Kabyles restent fidèles au serment de Matoub. C’est la seule chose qui compte.

Idir Tirourda