Ouahab Ait Menguellet reçu par Tebboune

ALGERIE (TAMURT) – Abdelwahab Ait Menguellet, député indépendant de la liste « Tagmats » à Tizi Ouzou, élu avec 78 voix lors des dernières élections législatives du 12 juin 2021, a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune dans le cadre des consultations pour la composition du futur gouvernement.

Non seulement Ouahab Ait Menguellet, élu à la sauvette et en cachette, a été reçu par le président algérien, en plus, c’est lui a été choisi pour présider la délégation des nouveaux députés indépendants. L’agence de presse officielle algérienne a donné l’information en ces termes : « Le chef de l’Etat a également reçu une délégation des représentants des Indépendants conduite par Abdelwahab Aït Menguellet ». Bien entendu, nul ne peut dénier le droit à Ouahab Ait Menguellet de rencontrer Tebboune ou n’importe quel autre haut responsable algérien. Mais quand il s’agit d’être reçu en tant que représentant officiel et élu de toute une région qui compte des millions d’habitants, là ça devient une autre affaire.

Oser le faire quand on n’a été mandaté que par 78 personnes (membres de la famille et amis compris), c’est défier toute une population qui a tourné le dos à cette élection pour exprimer son rejet de la feuille de route tracée par le pouvoir actuel, consistant en une normalisation progressive et forcée de la situation politique du pays.

Le choix de Ouahab Ait Menguellet pour présider la délégation des députés indépendants est loin d’être fortuite. Le message est clair : « nous avons désormais quelqu’un, qui est élu, qui parle au nom de la Kabylie ». Mais quelle Kabylie ? Celle des 78 mystérieux électeurs ?

Idir Tirourda