Arezki Ait-Larbi dénonce…

TAMAZGHA (TAMURT) – Arezki Ait-Larbi, ancien détenu du printemps berbère et militant de la cause berbère, a dénoncé, hier, l’emprisonnement de Nordine Ait Hamouda, de Bouaziz Ait Chebib, de Hamou Boumedine et des autres militants indépendantistes.

Arezki Ait Larbi souligne que la répression vient de franchir un nouveau cap et d’allonger la longue liste des détenus d’opinion : cinq militants politiques viennent d’être placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction de Draa El Mizan (Tizi Ouzou) : Hammou Boumdine, Bouaziz Ait Chebib, Belaid Amar-Khodja, Boussad Becha et Hocine Azem. Leur seul crime : avoir exercé pacifiquement leurs droits citoyens. « Le sort de Nordine Ait Hamouda, arrêté hier à la suite d’une conférence au Café littéraire de Tichy (Bougie) et présenté aujourd’hui au parquet de Sidi Mhamed (Alger), est encore inconnu », ajoute Ait Larbi dont la déclaration a été rendue publique avant l’annonce de l’incarcération de Nordine Ait Hamouda à la prison d’El Harrach.

Arezki Ait Larbi a rappelé que les contradictions se règlent par le débat démocratique et tout projet politique est légitime dès lors qu’il s’exprime pacifiquement. « Cette escalade grosse de risques appelle à une extrême vigilance, pour déjouer les provocations criminelles qui poussent au désespoir, à la haine et à l’affrontement. L’urgence est à la solidarité fraternelle avec les détenus et leurs familles ; elle doit s’exprimer avec lucidité et détermination », conclut Arezki Ait Larbi.

Tarik Haddouche