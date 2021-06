La fondation Colonel Amirouche réagit

KABYLIE (TAMURT) – La fondation colonel Amirouche a réagi à l’arrestation de Nordine Ait Hamouda samedi dernier à Bgayet après avoir animé une conférence à Tichy.

La fondation en question a souligné que ces « procédés d’un autre âge renseignent sur le caractère du pouvoir et la volonté de ses apprentis sorciers à vouloir embraser la Kabylie pour faire oublier son incurie et le cortège des crises qu’il fait vivre aux Algériens. Le pays étouffe et se dirige vers la ruine et la police politique ne trouve que l’anti-kabylisme pour maquiller son échec et la régression qu’elle fait subir au pays ». La fondation Colonel Amirouche, « dénonce énergiquement cet enlèvement digne de la Gestapo et, partant, se dresse contre toutes les arrestations qui visent les porteurs de la parole de vérité ». L’opinion et la liberté́ que la vérité requiert, sont sacrés et aucune autorité́ n’a le droit d’attenter à leur exercice, ajoute la même structure qui exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus d’opinion : c’est une exigence morale et politique pour laquelle « nous devons tous nous mobiliser ».

La fondation Colonel Amirouche appelle en outre appelons la population au calme et à la retenue « face à ces provocations méthodiques et systématiques contre la Kabylie et les valeurs qu’elle nourrit ». « Nous mettons en garde contre toute atteinte à l’intégrité́ physique et morale de Nordine Ait Hamouda et de tous les détenus d’opinion. Une cellule de crise a été mise en place, et nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation », conclut la fondation.

Tarik Haddouche