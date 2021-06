Nordine Ait Hamouda à la prison d’El Harrach

KABYLIE (TAMURT) – Nordine Ait Hamouda a été incarcéré, hier, à la prison d’El Harrach. Il a été écroué après sa présentation devant le Parquet de Sidi Mhamed.

Le juge d’instruction près le tribunal de Sidi Mhamed a ordonné la mise sous mandat de dépôt de Nordine Ait Hamouda pour les chefs d’inculpation « d’atteinte aux symboles de l’État et de la révolution, atteinte à un ancien président de la République, atteinte à l’unité nationale, incitation à la haine et discrimination raciale ». La décision d’incarcérer Nordine Ait Hamouda a pris de court tout le monde car ce n’est pas la première fois que Nordine Ait Hamouda fait des déclarations aussi virulentes et assène certaines vérités même historiques. Les dernières affirmations de Nordine Ait Hamouda concernant l’émir Abdelkader, Boumediene et Messali El Hadj sont un secret de polichinelle.

Avant Nordine Ait Hamouda, des écrivains, des historiens, des documents avérés et des personnalités politiques ont évoqué publiquement ou dans leurs écrits les faces sombres et cachées des trois personnages en question. Mais pourquoi, c’est spécialement Nordine Ait Hamouda qui est inquiété. Pourquoi spécialement en ce moment ? Ait Hamouda a été incarcéré le même jour que Bouaziz Ait Chebib, Hocine Azem, Hamou Boumedine et d’autres militants indépendantistes très actifs. Comme il fallait s’y attendre, les réactions d’indignation et de dénonciation n’ont pas tardé à être rendues publiques dans les quatre coins de la Kabylie.

Idir Tirourda