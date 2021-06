Université de Bgayet : grève contre la répression

KABYLIE (TAMURT) – Un appel a été lancé pour une journée de protestation aujourd’hui, mardi 29 juin 2021, appuyée par un rassemblement de protestation à Targa Ouzemour, en face de l’auditorium. Et à un autre sit-in à la même heure devant la bibliothèque centrale d’Aboudaou.

L’appel à la grève et aux rassemblements de protestation a été lancé par la communauté universitaire : enseignants, étudiants et travailleurs. Dans l’appel en question, les concernés soulignent : « Dans la nouvelle Algérie du pouvoir illégitime, les détenus politiques, les militants persécutés, agressés, arrêtés, convoqués, condamnés pour délit d’opinion se comptent par milliers. Nous ne devons plus nous taire face à ces dépassements inacceptables ! Nous ne devons plus céder à cette dangereuse banalisation de l’arbitraire ! ».

Dans le même communiqué, il est souligné : « Nous appelons l’ensemble des enseignants, étudiants et travailleurs de l’université de Béjaia à une Journée de Protestation ce mardi 29 juin 2021, jour de comparution de notre collègue M. Hakim Oumokrane au tribunal de Béjaia. Toute activité pédagogique sera gelée ». Les concernés rappellent en outre, tout en la dénonçant, qu’une répression féroce s’abat sur les manifestants, y compris les universitaires. « L’université de Béjaia a déjà payé, et elle continue encore à payer un lourd tribut pour la liberté d’expression. Le nombre de nos militants (étudiants, enseignants, travailleurs) touchés par la répression est effarant », précise-t-on.

Idir Tirourda