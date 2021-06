Said Doumane dénonce l’emprisonnement des indépendantistes

KABYLIE (TAMURT) – Les réactions d’indignation et de dénonciation de l’incarcération des militants indépendantistes se poursuivent. Said Doumane, figure connue du Mouvement Culturel Berbère vient de réagir à cette absurdité en mettant en avant des arguments et un esprit cartésien.

Said Doumane a rappelé d’emblée que « Hamou Boumedine, Bouaziz Ait Chebib et Hocine Azem développent un discours politique, sociologique et historique que les tenants du pouvoir ne peuvent pas comprendre ». Said Doumane précise en outre : « Fondé sur des lectures approfondies, l’étude des expériences d’autres pays et l’observation fine des réalités algériennes, ce discours ne peut-être qu’en porte-à-faux avec la vulgate officielle faite de bric et de broc élevée au rang de constantes nationales ». « Je ne connais pas Boussad Becha et Bélaid Amar Khodja mais je ne doute pas que leurs idées sont de la même veine », ajoute Said Doumane dans le même sillage avant d’enchainer naturellement : « Nordine Ait Hamouda exhibe des documents historiques et décline une opinion sur des personnages de l’histoire qui ne sont pas conformes avec le récit convenu qui fait office d’histoire nationale ». « Telle est la raison fondamentale qui a présidé à leurs arrestations.

Pourtant, les opinions politiques, historiques, sociologiques ou philosophiques ne peuvent être l’affaire des policiers et des magistrats. Mais encore faut-il que le pouvoir comprenne qu’une idée, une opinion, une thèse…, qui s’exprime pacifiquement n’est ni une faute ni un délit. C’est exactement le contraire, c’est une contribution destinée à susciter le débat et enrichir l’intelligence citoyenne, donc un bienfait », conclut Said Doumane avec lucidité et sérénité.

Tarik Haddouche