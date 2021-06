Sidi-Ayad (Sidi-Aïch): Disparition mystérieuse d’un homme de 39 ans!

KABYLIE (TAMURT) – D’intenses recherches ont été enclenchées, lundi 28 juin et mardi 29 juin 2021, aux quatre coins de Bougie, pour retrouver Allal Debbou sain et sauf. L’homme de 39 et père de deux enfants n’a plus donné signe de vie depuis jeudi soir. Taxieur clandestin, Allal a contacté sa famille jeudi en fin d’après-midi pour les informer qu’il allait rentrer tard à la maison, en leur faisant part qu’il venait d’être sollicité par deux individus pour les transporter jusqu’à la ville de Seddouk.

Depuis, aucun signe de vie du fils de Sidi Ayad, une bourgade située sur les hauteurs de Sidi Aïch. Sa voiture, une Renault Clio 2003, immatriculée à Bougie, a été retrouvée dans la wilaya de Boumerdes. Mais pas Allal. Selon des membres de sa famille, la voiture a été abandonnée à Boumerdes après un accident de la circulation. Les deux individus, d’après toujours sa famille, qui étaient à bord ont pris la clé des champs, en citant un conducteur d’une autre voiture impliquée dans l’accident. C’est dire qu’Allal Debbou n’était pas sur les lieux de l’accident.

Allal Debbou aurait été agressé par les deux individus qui ont sollicité ses services, avant d’être abandonné, peut-être dans un état critique, dans la nature.

En tout cas, les centaines de bénévoles qui ont participé aux opérations de recherches, enclenchées lundi, ont passé au peigne fin les sous bois des régions de Sidi Ayad, Sidi Aïch et Seddouk. Les recherches n’ont malheureusement rien donné pour l’heure. La famille du disparu a lancé un appel en direction de la population, via les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, pour l’aider à retrouver Allal Debbou sain et sauf.

Dalil Imaxlufen