Ouacif : le salon du livre amazigh dès demain

KABYLIE (TAMURT) – Des dizaines d’écrivains d’expression kabyle seront présents à partir de demain à Ouacif pour présenter ou dédicacer leurs romans, recueils de nouvelles ou de poésie. Des dizaines d’éditeurs seront également de la partie.

Tout au long de trois journées à partir de demain, la ville de Ouacif abritera la première édition du salon du livre amazigh initié par le mouvement associatif local et encadré par des auteurs comme Tahar Ould Amar, Djamel Laceb, Hacène Halouane, Djamel Laceb, Lynda Koudache, etc. Ce salon du livre est le premier du genre à avoir lieu depuis l’éclosion de la littérature kabyle depuis une dizaine d’années. Auparavant, se tenait un salon du livre à Bouira mais à l’époque, la production livresque amazighe, très pauvre, empêchait de donner des ailes à ce salon. Ce n’est plus le cas maintenant avec l’essor que connait la littérature kabyle et avec l’émergence de plusieurs écrivaines et écrivains d’expression kabyle, s’ajoutant aux anciens. Parmi les nouvelles plumes, on peut citer Naima Benazouz, Zohra Aoudia, Lyes Belaidi, Daoud Makhous, Lynda Hantour, Rachida Ben Sidhoum, Chabha Ben Gana, Zoghra Lagha, Mourad Irnaten, Mustapha Zarouri et la liste est encore très longue.

Plusieurs conférences débats et tables rondes se tiendront tout au long de ce salon du livre qui aura lieu au centre de formation de Ouacif. Il faut préciser que cette première édition du salon du livre amazigh de Ouacif a été sponsorisée par de nombreux opérateurs économiques kabyles.

Idir Tirourda