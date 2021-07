Maître Mokrane Ait-Larbi avocat des indépendantistes

KABYLIE (TAMURT) – Maitre Mokrane Ait Larbi a décidé de faire partie du collectif des avocats bénévoles qui défendront les militants Hocine Azem, Bouaziz Ait Chebib, Hamou Boumedine, Belaid Amar Khodja, Boussad Bacha, Taleb Lhadi et Djamel Azaim.

Mokrane Ait Larbi a donc décidé d’agir après avoir dénoncé publiquement l’incarcération de ces militants pacifiques en dépit de son état de santé. De nombreuses personnalités ayant réagi à l’emprisonnement des militants en question ont insisté sur le fait qu’il ne faut pas se limiter à des réactions passives mais qu’il fallait passer à l’action. Ce que vient de faire Mokrane Ait Larbi et d’autres avocats s’inscrit dans cette optique. Il faut préciser que les deux avocats Maître Kader Houali et maitre Soufiane Dekkal ont rendu visite hier à ces détenus politiques et d’opinion, incarcérés à la prison de Tizi Ouzou. Les deux avocats ont témoigné que le moral des militants est au beau fixe « malgré la chaleur suffocante et l’arbitraire dont ils sont victimes ». « Nous tenons à informer l’opinion qu’il y a bon collectif d’avocats qui s’est mis en place, avec la constitution du ténor du barreau de Tizi Ouzou, maître Mokrane Ait Larbi, qui a tenu à y être malgré son état de santé », ajoutent les deux avocats dévoués en ajoutant : « C’est un acte militant avant qu’il ne soit une mission d’avocat, de cet homme qui a fait de la défense des droits et des libertés, une cause pour laquelle il a tant donné depuis les années 80 ».

Les mêmes avocats ont précisé que la présence, avec eux, de Mokrane Ait Larbi, leur a redonné courage et détermination pour décupler leurs efforts dans le noble objectif qui est de plaider la libération de tous ces détenus qui attendent beaucoup d’eux mais aussi du soutien et de la solidarité de tous.

Idir Tirourda