Tarik Mira soutient Ait Hamouda

KABYLIE (TAMURT) – La campagne de soutien et de solidarité avec les détenus d’opinion se poursuit en Kabylie. Cette fois, c’est Tarik Mira, fils du combattant Abderrahmane Mira, qui vient de s’exprimer.

Dans un communiqué portant la signature de quatre personnalités, en l’occurrence Tarik Mira, Ahmed Badaoui, Ramdane Moula et Hamid Ouazar, ces derniers considèrent que l’arrestation de Nordine Ait Hamouda heurte nos consciences tant par les moyens déployés pour son interpellation que par l’objet qui assoit ce fait. « A-t-on le droit de nous interroger sur le récit national ou non ? Telle est brutalement posée la question. A l’évidence, non, d’autant que le contrôle de narration historique participe à la légitimité de l’exercice du pouvoir. Or le débat sur l’histoire nationale, ancienne et récente, est du domaine de la liberté d’expression qui, en la matière, permet de déceler le vrai du faux », souligne Tarik Mira et ses cosignataires.

Ces derniers ajoutent : « chaque Etat, quelle que soit sa nature, repose en partie sur des mythes fondateurs. L’Algérie n’en échappe pas. Les mythes, comme leur nom l’indique, ne sont qu’illusion. Dire son point de vue en tant que citoyens, y compris à rebours de l’officiel et à contre courant de l’historiographie, n’est pas une subversion mais un apport au nécessaire débat qui participe à trancher entre mythes et réalités. La connaissance de l’histoire sert à connaître son passé, comprendre le présent et éclairer l’avenir. Tout un défi qui demande à ce que le peuple soit en adéquation avec les institutions qui produisent le roman national. C’est ici que la liberté d’expression prend tout son sens ».

Tarik Mira estime que l’arrestation de Nordine Ait Hamouda apparait sous cet angle comme une violation d’un droit élémentaire de dire librement son point de vue : ce n’est pas le code pénal qui doit régir le dire historique. « En effet, il n’est jamais bon de convoquer l’histoire au prétoire », ajoute Tarik Mira qui demande la libération de Nordine Ait Hamouda et la fin de la répression qui frappe des dizaines de personnes aujourd’hui injustement incarcérées.

Idir Tirourda