Tizi-Ouzou: Un salon du livre à Bouzeguène

KABYLIE (TAMURT) – L’organisation des salons régionaux du livre est en train de faire tâche d’huile. Après Ath Yanni, Boudjima, Tizi Ouzou, Ouacif, c’est au tour de la localité de Bouzeguene d’avoir le sien.

La première édition du salon du livre de Bouzeguene se tiendra, en septembre prochain, ont indiqué les organisateurs. Il sera organisé par l’association culturelle « Tiiwinine », ayant déjà à son actif une grande expérience dans le domaine des cafés littéraires. Les membres de cette association ont souligné que les invités à ce salon, qu’ils soient écrivains ou éditeurs, auront fort à faire pour changer l’image de notre pays. « Il faut reconquérir un terrain du sens, du savoir et des connaissances, tous les écrivains y seront invités pour des ventes dédicaces et animer des conférences en toute quiétude », précise l’association « Tiiwinine ».

Les responsables de cette ont indiqué que, privés de subvention, leurs activités culturelles sont depuis longtemps à l’arrêt. « Nos gouvernants voient un reliquat culturel, ils veulent s’accaparer de tous les espaces culturels, contrôler le rêve, le mythe et museler la parole », précise-t-on encore. Avant de lancer une note d’espoir : le salon du livre de Bouzeguene sera une occasion pour mettre en valeur les politiques d’ouverture au public du livre et permettre de renforcer les liens et les collaborations entre le milieu éducatif et le monde de l’édition et de la librairie.

Il faut noter que la première édition du salon du livre de Bouzeguene sera dédiée à la littérature kabyle et Amazighe. « Une attention particulière sera donnée aux auteurs Kabyles et Amazighs avec la tenue de conférences et de ventes-dédicaces », enchainent les concernés. Avant de conclure : nous sollicitons chacun de vous pour une contribution financière pour organiser le 1er Salon du livre à Bouzeguene et le concrétiser dans les meilleures conditions possibles.

Tarik Haddouche