Tizi Ouzou : disparition d’un professeur de philosophie

Il y a des terroristes en l’al-جزائر.

C’est l’al-بايلك.

Il y en a plein au sein de cet « État ». Et l’État n’est ni Pays/Patrie, ni Nation/Peuple, ni rien d’autre qu’un appareil institutionnel (dans le cas de l’al-جزائر, monopolisé par une certaine junte « verte » et ses sbirs de l’al-كشير dans les institutions et ailleurs). Ils ont commencé à tuer bien avant la dépendance en 1962: Abane, Amirouche (vendu par un certain gang de vampires du FLN/ALN)… Et puis Khider, Krim, Mécili… Et puis ils ont aussi participé aux tueries des années 90… Et puis le Printemps Noir de Kabylie… Et puis…

Il faut que les États de droit classent cet l’al-بايلك terroriste. Car il l’est réellement. Et, en conséquence, il faut lui imposer les sanctions qu’il mérite. Que ceux qui ont des dossiers les (re)sortent; c’est le bon moment.

Les militants, en l’al-جزائر, qu’ils soient du MAK, de l’URK, du RPK, du PST, du RCD, du MDS, du FFS, d’AKAL, du MOB, de la JSK, du CNLD, du FP (le nouveau venu le Front du Peuple qui devrait se développer en coalition inclusive, un bulldozer politique), du « Hirak », etc., ou de Tikkuk n’ont commis ni crime ni délit et ne sont pas armés contrairement aux criminels d’État qui les harcèlent ou emprisonnent. Ils sont pacifiques jusqu’aux dents. Et même les militants de Rachad. Ils ne font qu’exercer leurs droits et libertés onusiens ratifiés par l’al-جزائر. Leur seule « arme » s’appelle la politique et la politique inclut le boycott, la coalition, la désobéissance, etc.

L’al-جزائر viole tous les textes onusiens et même ses propres textes. L’al-جزائر ne respecte que la loi de la junte (qui résonne comme la loi de la jungle).

Ces criminels d’État sont lâches, fourbes, et traîtres et ne s’attaquent qu’aux gens sans défense. Mais, il y aura, ici-bas, l’al-يوم de l’al-حساب et de l’al-عقاب. Et, toujours ici-bas, « من عمل مثقال ذرّة خيرا يره » et « من عمل مثقال ذرّة شرّا يره ».

Halte à l’arnaque!

P.-S.

Ces propos n’engagent que moi. Que ces criminels d’État contactent encore les autorités de mon pays, le Canada. Et on verra. En réalité, en tout et pour tout, je n’ai peur que de la mort, pas de la mort elle-même mais des funérailles avec les sottises au croissant venues d’une certaine grotte orientale où, parait-il, il y avait de mystérieuses voix qui sautaient du ciel et sans parachute; c’était la belle époque fort technologique où les ânes volaient de la Mecque à Jérusalem (et même dans tout le Cosmos) et les chèvres abrogeaient des textes divins; c’était après l’autre belle époque où les animaux qui ne parlent pas parlaient quand même. « Ostis de caves! », comme il a dit… lui, l’autre Québécois. Bon, Madame, encore un verre!