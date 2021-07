TAMAZGHA (TAMURT) – Les organisateurs du festival du film amazigh ont choisi un slogan fort attrayant pour la prochaine édition. Il s’agit de « Agadir, capitale de la culture amazighe ».

Le festival en question, qu’organise l’association Issni n Ourgh, se tiendra cette année du 20 au 24 octobre 2021. Il s’agit de la troisième édition d’un festival qui ne cesse d’enregistrer un engouement croissant. Le festival sera organisé en partenariat avec le Conseil Communal de la ville d’Agadir, l’Institut Royal de la Culture Amazighe, le Conseil Régional Souss Massa et d’autres partenaires et sponsors. Les organisateurs annoncent à l’adresse des cinéastes, des réalisateurs et des producteurs l’ouverture des candidatures à la compétition officielle de cette édition, qui concernent plusieurs catégories. Il s’agit du long métrage : fiction et documentaire et le court métrage : fiction et documentaire.

L’association organisatrice invite les personnes intéressées à remplir le formulaire de candidature sur la page officielle du Festival. Le dernier délai est fixé pour le 7 août 2021. « Il va sans dire que l’édition de cette année intervient dans un contexte particulier, marqué notamment par la reprise progressive des activités artistiques et culturelles après une longue période de suspension de toutes les manifestations, dont l’édition 2020 du Festival Issni N Ourgh du film amazigh.

Nous tenons ainsi à présenter nos sincères excuses à ceux et à celles qui ont envoyé les demandes de participation à l’édition 2020 et qui a été reportée en raison de la crise sanitaire », concluent les organisateurs.

Tarik Haddouche