Le pouvoir prépare Ouahab Ait Menguellet

KABYLIE (TAMURT) – Le pouvoir est-il en train de préparer Ouahab Ait Menguellet pour lui confier prochainement un poste de responsabilité très important ? Tout porte à croire que c’est le cas. Ait Menguellet a présidé aujourd’hui, à Alger, la première réunion de la nouvelle APN (Assemblée Populaire Nationale).

Certes, le choix de Ouahab Ait Menguellet est motivé par le fait qu’il soit le député le plus âgé comme l’exige la loi mais, il va sans dire, qu’à un tel niveau de responsabilité, rien n’est fait fortuitement. Tout est planifié minutieusement bien à l’avance, avant même la tenue des élections législatives anticipées du 12 juin 2021. Ouahab Ait Menguellet a donc présidé en ce 6 juillet 2021 la première réunion du bureau de l’APN. Une réunion qui a été très bien médiatisée notamment par les médias publics dont l’ENTV qui a longuement évoqué cette rencontre en mettant en exergue, de fort belle manière, le fait que la réunion ait été présidée par Ouahab Ait Menguellet avec des zooms très bien cadrés qui en disent long sur ce que pourrait devenir ce dernier, dans quelques jours.

Dans le communiqué officiel rendu public à cette occasion, il est souligné : « Le bureau provisoire de l’APN s’est réuni mardi sous la présidence du député le plus âgé Ouahab Ait Menguellet assisté des plus jeunes députés Hamad Ayoub et Bouchelaghem Abdelmoumene pour débattre de la première session de l’APN prévue jeudi 08 juillet pour élire son président ». De nombreuses indiscrétions et beaucoup d’observateurs laissent entendre que Ouahab Ait Menguellet sera éventuellement désigné ministre de la Jeunesse et des Sports dans le cadre du quota réservé aux députés élus sur les listes indépendantes. Il pourra aussi être intronisé chef du groupe parlementaire des indépendants.

Il faut rappeler que Ouahab Ait Menguellet a été élu député avec 78 voix à l’issue des dernières élections législatives dans la wilaya de Tizi Ouzou où le taux de participation était de presque 0 %. Avant d’être « élu » député, Ait Menguellet était maire-RCD de Tizi Ouzou puis maire indépendant suite à un bras-de-fer corsé qui l’avait opposé à ce parti.

Idir Tirourda