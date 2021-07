Tizi Ouzou : solidarité avec le chanteur Dahmani Belaid

KABYLIE (TAMURT) – Malade depuis plusieurs mois, le chanteur kabyle Dahmani Belaid ne cesse de susciter un élan de solidarité grandiose et digne de son talent et de sa liberté d’artiste. Cette fois-ci, un concours de chant amateur lui est dédié.

Les initiatives se multiplient pour venir en aide au grand artiste kabyle, auteur, compositeur de centaines de chansons, Dahmani Belaid. Son état de santé s’est dégradé beaucoup ces derniers mois, pour rappel. L’initiative revient à « El Vaz-éditions » en collaboration avec la direction de la culture de wilaya de Tizi Ouzou et l’Office National des Droits d’Auteurs. Un avis vient d’être lancé aux jeunes talents à cet effet. Ces derniers sont appelés à postuler à un concours de chants amateurs en interprétant des chansons de Dahmani Belaid.

Le concours en question est destiné aux jeunes talents âgés de 15 ans et plus. Les candidats intéressés sont appelés à envoyer leurs vidéos qui ne dépassent pas 3 minutes à « eurl.elvaz.edition@gmail.com » suivis du nom et du numéro de téléphone. Les cinq premiers sélectionnés seront invités pour assister à l’hommage et recevoir le prix « DAHMANI BELAID » à la maison de la culture « Mouloud Mammeri» le 31 juillet 2021.

Idir Tirourda