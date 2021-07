Seddouk/Culture : L’association ALFA rend hommage au chanteur Idir par une exposition de bannières peintes inspirées de ses chansons

VGAYET (TAMURT) – C’est un hommage original que l’Association Locale des Femmes Artistes de Seddouk, ALFA en abrégé, vient de rendre, les 10 et 11 juillet, à Idir, l’icône de la chanson kabyle, en organisant une exposition de bannières peintes inspirées de ses chansons mythiques. L’évènement s’est déroulé à la maison de jeunes de Seddouk en présence de la famille artistique locale et du grand public.

Plus d’une vingtaine de bannières peintes par des artistes, en majorité adhérents de l’association ALFA, ont été exposées pour l’occasion. De belles peintures, réalisées par de jeunes artistes, et exprimant les divers thèmes chantés par l’interprète du célèbre « A vava Inouva », à l’instar de l’amour, la Kabylie et ses belles montagnes, la femme, la liberté, l’exil et bien d’autres. Ce dimanche 11 juillet, cet évènement a été rehaussé par la présence de la chorale polyphonique « Les cœurs n At Yenni », région natale du défunt Idir, qui a d’ailleurs magnifiquement interprété plusieurs de ses chansons.

Pour leur part, les poètes Timsi Abderrahmane, Idiri Newwara et Amrouche Saïd ont gratifié le public par de sublimes récitals poétiques. A noter que cette exposition sera organisée, le 24 juillet prochain, à At Lahcen, village où la légende de la chanson kabyle, Idir, a vu le jour.

Arezki Massi