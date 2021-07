Tizi Wezzu : Le rassemblement de soutien aux militants kabyles violemment réprimé

KABYLIE (TAMURT) – Fidèle à ses pratiques répressives et liberticides, le régime algérien a violemment réprimé le rassemblement de soutien organisé, ce lundi 12 juillet, devant la cour de Tizi Wezzu par des dizaines de personnes en guise de soutien aux cinq militants kabyles et détenus d’opinion dont le procès est programmé pour aujourd’hui.

Malgré la présence de personnes très âgées parmi les manifestants, la police algérienne a recouru à une violence sans retenue pour les disperser. Plusieurs militants, hommes et femmes, ont été d’ailleurs interpellés et conduits au commissariat central de la ville de Tizi Wezzu. Le militant et écrivain Abdenour Abdesselam est parmi les personnes arrêtées et embarquées par la police algérienne. Indignés par l’intervention musclée et violente des policiers algériens, qui, en plus, proféraient des insultes à l’encontre des manifestants, ceux-ci ont réagi en scandant « Pouvoir assassin » ou encore « Libérez les otages ». En effet, les militants Hocine Azem (URK), Bouaziz Ait Chebib (AKAL), Hemou Boumedine (RPK), Boussad Becha (AKAL), Hocine et Belaïd Ammarkhodja (MAK), dont le dossier a été programmé pour ce lundi par la chambre d’accusation de la cour de Tizi Wezzu, ne sont que des otages politiques, injustement arrêtés et placés sous mandat de dépôt par une justice algérienne aux ordre de la junte militaire d’Alger.

« La prison est faite pour les voleurs et non pas pour les hommes de bien. C’est de l’arbitraire. On ne va pas lâcher, le combat pacifique va continuer», a indiqué l’un des participants à ce rassemblement. L’artiste Brahim Tayeb était également présent à cette manifestation pour exprimer son soutien aux détenus d’opinion. « Je suis ici pour protester contre les dérives du régime arbitraire et défendre les détenus d’opinion. Ce régime a déjà tué des jeunes en 2001. Je suis venu manifester ma colère et mon mécontentement contre ces dépassements », a-t-il annoncé. Par ailleurs, plusieurs militants ayant pris part à cette action de protestation ont déploré le fait que ce rassemblement n’ait pas drainé une grande foule. Des appels à une mobilisation plus forte sont lancés pour faire fléchir le régime algérien.

Arezki Massi