Solidarité : La laiterie Soummam financera la réalisation d’une polyclinique à Ighram

KABYLIE (TAMURT) – Louable est l’initiative entreprise par le patron de la laiterie Soummam, en l’occurrence Hamitouche Lounis, qui s’est engagé à financer par ses propres moyens un projet de réalisation d’une polyclinique au profit de la commune Ighram. Cette bonne nouvelle, qui a été accueillie avec joie par la population de cette région rurale, a été annoncée, samedi 10 juillet, par M. Hamitouche, lors d’une cérémonie organisée à l’APC d’Ighram.

Si l’assiette de terrain qui abritera cette polyclinique a été dégagée par la commune, l’ensemble des travaux de construction de cette infrastructure sanitaire seront pris en charge par le P-DG de la laiterie Soummam. « J’ai demandé au maire d’Ighram de trouver une assiette de terrain et de m’établir un plan et un devis. J’ai vu que je suis en mesure de financer tout le projet par mes propres moyens, sinon on aurait sollicité la contribution d’autres bienfaiteurs », a déclaré M. Hamitouche. Selon la fiche technique du projet, cette polyclinique sera dotée d’un parking sous-sol, un service des urgences, un service radiologie et biologie (au rez-de-chaussée) et deux autres services, l’un de consultation et l’autre dédié à la protection maternelle et infantile (PMI), qui seront installés au 1er étage.

Le deuxième étage de l’infrastructure abritera des bureaux administratifs.

Par ailleurs, ce projet comprend également la construction de deux logements de fonction de type F3. A noter que la laiterie Soummam, fondée par la famille Hamitouche en 1993, n’est pas à sa première action de bienfaisance. Elle a déjà acquis et offerts une trentaine d’ambulances médicalisées à des hôpitaux de la Kabylie (Vgayet, Tizi Wezzu et Tuvirett) et même à d’autres situés en dehors de la Kabylie, comme à Constantine et M’sila.

Arezki Massi