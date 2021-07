Souk El Tenine : Le nouvel hôpital de 60 lits bientôt réceptionné

KABYLIE (TAMURT) – La mise en service du nouvel hôpital de Souk El Tenine interviendrait sous peu, selon une source généralement bien informée. Le matériel destiné à l’équipement de cet établissement de santé, précise la même source, vient d’être réceptionné par les autorités sanitaires de la région.

Lancé fin 2011, pour un délai de réalisation de 32 mois, le projet de construction d’un hôpital de 60 lits à la sortie de la ville de Souk El Tenine, à quelques pâtés de maisons de la gare routière, a accusé un retard de plusieurs années.

Le nouvel hôpital de la ville balnéaire Souk El-Tenine a bénéficié d’une assiette de terrain de plus de trois hectares, d’où la possibilité de son élargissement et d’agrandir sa capacité d’accueil à l’avenir. Cet établissement de santé d’environ 9974 m2 et 12 appartements d’une superficie totale de 1080 m2, est un plus pour une région où la couverture sanitaire est en deçà des attentes de la population locale.

Dans la ville de Tazmalt, un autre hôpital du même gabarit n’a toujours pas été doté en équipements nécessaires.

Ledit projet, dont les travaux ont aussi été lancés fin 2011, a fait couler beaucoup d’encres.

En effet, des malfaçons ont été décelées et portés à l’opinion publique par des élus de la région. Néanmoins, l’entreprise en charge de la réalisation de cet hôpital de 60 lits n’a aucunement été inquiétée par les responsables locaux. Présentement, la structure est un édifice sans âme et se dégrade de jour en jour sans que nul ne s’en soucie.

Dalil Imaxlufen