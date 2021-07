Le boxeur franco-kabyle Massi Tachour, après sa victoire sur l’ilatien Luciano Randazzo: « Quand j’écoute Matoub Lounes, je monte sur le ring armé de courage »

FRANCE (TAMURT) – La boxeur franco-kabyle Massi Tachour a défendu, mardi 13 juillet, pour la première fois, son titre de champion de l’Union Européenne des poids super-légers face à l’italien Luciano Randazzo, à la salle Jacques Brel de Fontenay-sous-Bois (France). Le boxeur italien n’a pas résisté aux coups de poing puissants du champion en titre et a dû abandonner au bout du 4e round. Massi Tachour conserve ainsi son titre, qu’il a brillamment défendu. Matoub Lounes et ses chansons sont une source de courage pour lui, a-t-il affirmé au terme de son combat.

« Le combat n’était pas facile. Je suis le champion en titre et donc il y avait plus de pression sur moi. J’ai tout fait pour conserver mon titre. Et, Dieu merci, il (boxeur italien) s’est arrêté au 4e round, tant mieux. Maintenant, je passe à l’étape suivante », a déclaré le boxeur franco-kabyle au micro de Berbère TV. Le natif du village Sahel, commune d’Aït Khelili, n’a pas dérogé à son habitude à l’occasion de ce combat. « Mon entrée sur le ring est toujours accompagnée par une chanson de Matoub Lounes, car c’était un homme qui luttait pour ses idées et pour la Kabylie. Quand j’écoute Matoub, je monte sur le ring armé de beaucoup de courage. Et, une fois sur le ring, j’ai confiance en moi-même. C’est une force en plus pour moi afin de remporter la victoire », a-t-il témoigné.

Pour rappel, Massi Tachour a remporté son titre de champion de l’Union Européenne, le 05 décembre 2020, en dominant aux points un autre boxeur italien, Guiseppe Carafa. Ce soir-là, il avait célébré son sacre continental en faisant retentir la célèbre chanson « A Lɛameṛ-iw » de Matoub Lounes, et ce, au palais des sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret dans la région parisienne.

Arezki Massi