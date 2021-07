Un livre sur Azeffoun et ses célébrités

KABYLIE (TAMURT) – Un livre, consacré à la région d’Azeffoun, vient d’être édité par l’écrivain Nordine Grim, originaire de cette belle région balnéaire qui a donné naissance à une infinité d’artistes et d’écrivains dont El Hadj Mhamed El Anka et Tahar Djaout.

Il s’agit d’un livre où le lecteur pourrait découvrir avec un réel régal les nombreuses personnalités célèbres, qu’elles soient du domaine culturel, artistique, littéraire ou autre. Selon la présentation de cet ouvrage, l’auteur Nordine Grim « tente d’expliquer le pourquoi de cette particularité propre à la région, en interrogeant son Histoire tumultueuse et le vécu d’une soixantaine de personnalités marquantes, dont il a dressé les portraits biographiques ». Ces célébrités, indique-t-on, ont pour particularité d’avoir percé, tout au long de ces deux derniers siècles, dans des domaines aussi variés que l’art, la culture et les sports, aussi bien, en Algérie, qu’à l’étranger. L’écrivain Nordine Grim a vu le jour dans la localité d’Azzefoun, située à soixante-sept kilomètres au nord-est de Tizi Ouzou . Il est l’auteur de quatre ouvrages de référence sur l’économie algérienne : L’économie algérienne otage de la politique, Les leaders de la nouvelle économie algérienne, Algérie : l’interminable transition et Entrepreneurs, Pouvoir et Société en Algérie.

Il fait rappeler qu’en plus de Tahar Djaout et El En Anka, plusieurs autres personnalités culturelles sont originaire d’Azeffoun comme Mohammed Fellag, Hanifa, Rouiched, Boudjemâa El Ankis, Mohamed Allaoua, Mohamed et Said Hilmi, Smail Grim, Yvan Telelbom, Mohamed Iguerbouchen, Hamidou, Abdelkader Chercham, Hadj Mrizek et la liste est encore longue.

Idir Tirourda