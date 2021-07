Larbâa Nath Irathen : 5 morts en 24 heures

KABYLIE (TAMURT) – Sommes-nous en train de faire face à une hécatombe dans le département de Tizi Ouzou ? Le nombre de personnes qui décèdent quotidiennement à cause de la covid-19 est effrayant. A Larbâa Nath Irathen et partout ailleurs…

Dans la commune de Larbâa Nath Irathen, l’une des plus grandes de la wilaya de Tizi Ouzou, cinq malades ayant contracté le coronavirus sont décédés en 24 heures, a-t-on appris de source locale fiable. Ce chiffre s’ajoute à ceux enregistrés déjà, ces derniers jours, dans la même localité ainsi qu’à ceux qui sont à déplorer dans d’autres daïras où le coronavirus est des plus actifs. Les daïras les plus gravement affectées sont Boghni, Azazga, Azeffoun et le chef-lieu du département de Tizi Ouzou. Selon notre source, les cinq malades décédés à Larbâa Nath Irathen ont tous contracté le variant Delta, très contagieux et extrêmement virulent.

La même source a indiqué que, compte tenu du nombre de morts, il n’y a même plus de place à la morgue de l’hôpital de Larbâa Nath Irathen. De nombreux citoyens de Larbâa Nath Irathen ont lancé, ces dernières 48 heures, des appels à un confinement total de 15 jours pour éviter le pire.

Tarik Haddouche