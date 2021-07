Tizi Ouzou : les avocats appellent à la suspension des marches

KABYLIE (TAMURT) – Face à l’allure dramatique qu’est en train de prendre la pandémie de la covid-19, plusieurs appels ont été lancés pour la suspension des marches du vendredi à Tizi Ouzou. Parmi ces appels, il y a celui qui a été lancé hier par les avocats.

L’appel en question a été rendu public par le Collectif des Avocats pour le Changement et la Dignité de Tizi Ouzou. Il s’agit d’un collectif réunissant les avocats qui s’occupent de la défense des détenus d’opinions de Tizi Ouzou. Dans son communiqué, le collectif souligne : « Nous exhortons les militants, les activistes et les citoyens à suspendre momentanément les marches du vendredi et mardi à travers tout le territoire de Tizi Ouzou ». Les concernés précisent que cette démarche qui a été concertée « avec beaucoup de nos amis » est justifiée par la propagation dangereuse de la maladie de la covid-19 qui ne cesse d’endeuiller des familles entières. Les structures sanitaires existantes s’avèrent incapables de répondre à toutes les urgences et à faire face à l’ampleur du virus compte tenu des moyens de prise en charge dont elles disposent, ajoute-t-on avant de conclure : « soyons solidaires et demeurons mobilisés ».

Il faut noter, dans le même sillage, que des dizaines d’appels ont été lancés cette semaine, par des militants et des personnalités politiques et culturelles sans oublier les médecins, afin d’éviter toutes sortes de regroupements en ces moments très difficiles où des dizaines de morts sont enregistrés chaque semaine en Kabylie à cause de la pandémie de la covid-19.

Idir Tirourda