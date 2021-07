Tizi-Ouzou: déclaration des indépendantistes incarcérés

Pr Madjid Boutemeur est apparemment de bonne guerre contre le cancer. Soit. Il lui est souhaité bonne route; ses véritables anciens compatriotes lui prêteront main forte si projet il y a en Kabylie comme annoncé il y a plus de 5 ans si mes souvenirs sont bons. Allons-y, loin et hors des pies politiques, entre scientifiques. S'il y a un problème de terrain, mon village se fera un plaisir de lui dégager une assiète à côté du "Théâtre de Verdure" où il pourrait travailler et vivre avec son équipe de chercheurs quelles qu'en soient leurs origines incluant des extraterrestres s'il en connaît; si c'est un problème de financement, je m'engage personnellement à récolter les fonds nécessaires; et si c'est un problème d'État, au peuple kabyle, si peuple il y a, de faire le nécessaire; ou est-ce plutôt un problème de kabylose (maladie typiquement kabyle qui réunit un tas de poisons tels que tismin, la zaïmité, tinzar, la revanche, tiqermudin, les Aït-Tikkuk d'en-haut contre ceux d'en-bas dans le même village, tilisa, etc.)? Pas d'autres interminables arnaques, s'il vous plait; surtout pas du type Ferhat-nneɣ; Ferhat-nneɣ est formidable en tant que chanteur, à la limite de l'ingéniosité, et on l'aime en tant que tel et ni plus ni moins; politiquement parlant, on en a plus que ras-le-bol, depuis un bon moment, jusqu'à la tolérance vomitive d'environ -15 sur une échelle de -10 à +10. On parle trop et on ne fait presque rien, pour être gentil et ne pas dire plusieurs fois rien; "Mon fils, ils nous ont reconnus!"

Pr Djabri, A.