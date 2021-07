Chronique du 25 juillet 2021

Madjid-nneɣ est apparemment en guerre tranquille, de bonne guerre, contre le cancer. Ainsi soit-il et bienvenue à bord avec un tout petit pou de retard quand même! Il lui est souhaité bonne route; ses véritables anciens compatriotes lui prêteront main forte si projet il y a n'importe où en Kabylie (contemporaine) comme annoncé il y a plus de 5 ans si mes souvenirs sont bons. On aurait, peut-être, pu sauver des vies dont beaucoup étaient trop jeunes pour quitter ce bas-monde. Il se souvient, peut-être, de mon appel de détresse lancé à partir de Tichy (Bougie, Kabylie) un peu plus d'une année avant le décès de la brave Louiza Aouzelleg, paix éternelle à elle dans cette dimension-là, de cancer de sein qui est pourtant parmi les plus simples à éradiquer. Bref! En dépit de tout, la vie doit continuer et triompher. Alors, allons-y, loin et hors des pies politiques, entre scientifiques. Si c'est un problème de terrain, mon village d'origine en Kabylie (orientale) se fera un honneur de lui dégager une assiette près du "Théâtre de Verdure" où il pourrait travailler et vivre avec son équipe de chercheurs quelles qu'en soient leurs origines incluant des extraterrestres s'il en connaît; si c'est un problème de financement, je m'engage personnellement à récolter les fonds nécessaires; et si c'est un problème d'État, au peuple kabyle, si peuple il y a, de faire le nécessaire; ou est-ce plutôt un problème de kabylose, cette fatale maladie typiquement kabyle réunissant un tas de toxines parmi lesquelles tismin, la zaïmité, tinzar, la revanche, tiqermudin, les Aït-Tikkuk d'en-haut contre ceux d'en-bas dans le même village, tikutar, Narcisse, tisrafin, Bocchus, tilisa, Néron, tixiϐas, Caligula, tixnannasin, Dracula, timxubbal, "Mais, qui a trahi Umerri avec un bon haut couscous de Kabylie; peut-être des extraterrestres ou des revenants d'outre-tombe d'un peuple disparu!"? Pas d'autres interminables arnaques, s'il vous plait; surtout pas du type Ferhat-nneɣ; Ferhat-nneɣ est formidable en tant que chanteur ou plutôt en tant qu'artiste complet, un surdoué géant du domaine et sans exagération ni flatterie, à la limite de l'ingéniosité vivaldienne, sachant encore de quoi je parle avant qu'une certaine reine hexagonale ne me fasse déménager toute ma tête vers le cœur et l'autre tête en chaire et sans os et sans matière grise–juste pour rire un tout petit pou et vous vois, "Ostis de caves!", en rire aux larmes: tant mieux pour vous car il y va de votre santé mentale, vous, l'ivraie de la terre, de dingues créatures qui violez d'innocents enfants, de pauvres handicapés, et même des animaux qui ne parlent pas, vous les pédophiles, les zoophiles, les nécrophiles, les incestueux, etc., qui vous la jouez, de surcroît, bons pieux (islamiques et autres) moralisateurs. Et, Ferhat-nneɣ, on l'aime en tant que tel, faisant abstraction de toute autre chose pour ne pas le haïr à mort, ce qu'il mérite amplement; ni plus ni moins; politiquement parlant, on en a plus que ras-le-bol, sans rentrer dans d'infiniment décevants sordides bas détails, je le dis avec une profonde tristesse et étant dans une juste et franche logique causale, depuis un bon moment, jusqu'à la tolérance vomitive d'environ -15 sur une échelle de -10 à +10. Heureux sont qui n'ont rien vu! Hein? On parle trop et on ne fait presque rien, pour être gentil et ne pas dire plusieurs fois rien; "Mon fils, on nous a reconnus!" Quoi? Oui, c'est cela. D'accord! Je vais, dorénavant, essayer de me convertir à tous ces mystérieux mythes et croyances sans argument ni démonstration. Rentrer dans le moule sociétal et social dominant, c'est peut-être trouver, enfin, la belle grotte au trésor... de la paix. Mais, j'ai passé trop de temps à errer sur cette minuscule planète en solitaire, du degré qui fait geler les doigts (Arctique) au degré qui les fait fondre (Sahara), pour renoncer, aujourd'hui, à mes deux adorables éternelles épouses: la véracité et la liberté. Une autre épouse, l'humaine, doit, évidemment et impérativement, composer avec ces deux-là. Il n'y avait pas que Mohamed et Mandela qui faisaient dans le poli polyamour. Voyez-vous, j'ai décidé de (pour)suivre Descartes jusqu'au perron de l'au-delà et au-delà; s'il s'avère qu'il mentait, ce qui est cartésiennement impossible, comme cette majorité ou totalité des pies politiques, je vais le déterrer et le remettre à sa place. Ce n'est pas pour rire cette fois-ci. À part tout cela, concernant les régimes dictatoriaux et assassins algérien et marocain, je ne vais cacher mon opinion qui a toujours été nette: en empruntant une super jolie simple expression de mes voisins et camarades de la rue yankee, fort utilisée à Boston et un peu moins autre part, je dirai "Fuck them both/all and once for all!"; c'est un peu l'équivalent de la super jolie expression créole de mes anciens voisins et compatriotes de la rue: "!نيك لهم ربّهم آن جنرال"; tout en renouvelant mon affectueuse et ferme solidarité au peuple rifain et à tous les peuples imazighen (quasiment la totalité des populations nord-africaines y compris celles, assimilées, qui se croient arabes, turques, italiennes... ou martiennes; exemple: la pauvre Naïma Salhi que je plains beaucoup est de ma propre ethnie et se croit descendante de Okba; pour ma part, je ne comprenais rien à l'arabe avant de l'avoir étudié à l'école du FLN des imposteurs non-historiques.) écrasés dans de faux-États post-coloniaux tels que le Maroc et l'Algérie. Enfin, dans tous les cas de figure, "Madame, encore un verre!"

Djabri, A.

Cosmos, samedi 24 juillet 2021

Éd. IX, dimanche 25 juillet 2021