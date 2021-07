Covid-19 : Le Dr Hamou Mansouri est mort !

VGAYET (TAMURT) – Le Dr Mohamed Mansouri est décédé ce lundi 26 juillet 2021 du corona virus. En soins intensifs depuis le 17 juillet dernier au niveau de l’établissement hospitalier universitaire (EHU) d’Oran, dont il était directeur, le défunt a rendu l’âme après près de dix jours de lutte contre la Covid-19. Le défunt aurait même refusé d’être transféré à l’étranger, préférant rester à l’EHU d’Oran. « C’était un enfant du peuple, comme il se définissait lui-même, qui, par principe, a refusé un transfert à l’étranger. C’est aussi une position de seigneur conséquent avec lui-même en sa qualité de responsable de cet hôpital » estime l’un des amis du défunt.

Le décès du Dr Hamou Mansouri est une grande perte pour Vgayet et toute la Kabylie. « Le Dr Mansouri était un ami et aussi un chirurgien avec qui j’ai travaillé; un brave homme, d’une grande générosité. Repose en paix » écrit Sabrina Medjebar dans un post juste après l’annonce de la mort du Dr Mansouri, qui laisse une veuve éplorée et trois enfants Sarah, Youba et Brahim.

Pour rappel, le Dr Mansouri Mohamed a eu à diriger le secteur de la santé à Vgayet, avant d’être muté à Tizi Ouzou où il a occupé le poste de Dg du CHU Mohamed Nedir de la ville de genêts. Estimé de tous, Dr Mansouri, en sus de son poste de DG de l’EHU d’Oran, est élu à l’APC de Vgayet sur une liste indépendante « Ensemble pour Bougie ». Chirurgien de renom, Mohamed Mansouri était aussi un grand amateur de la caricature et de la poésie kabyle.

Dalil Imaxlufen