Tizi Ouzou : Didouche Hamou (FFS) emporté par la covid-19

KABYLIE (TAMURT) – Didouche Hamou, ancien membre du conseil national du Front des Forces Socialistes (FFS), vient d’être emporté par le coronavirus après quelques jours d’hospitalisation. Tous les cadres et militants du FFS sont sous le choc.

Didouche Hamou a été maire de Drâa El Mizan avant d’être élu député, toujours dans les rangs du Front des Forces Socialistes, parti dans lequel il a occupé le poste de secrétaire national. La fédération de Tizi Ouzou du FFS a rendu public un communiqué dans lequel elle a souligné : « C’est avec une immense tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre camarade Didouche Hamou, ex-député et membre du conseil national du FFS , à l’hôpital de Drâa El Mizan.

Au nom de la CAF et au nom de tous les militantes et militants de la fédération FFS de Tizi-Ouzou, nous présentons à toute sa famille, et aux proches du défunt nos sincères condoléances et les assurons de notre profonde compassion, en cette douloureuse circonstance ». De nombreux autres compagnons du défunt dans les rangs du FFS lui ont rendu hommage à l’instar de Mohammed Klalèche, Hocine Haroun, Ali Laskri…

Idir Tirourda