Cagnotte concentrateurs d’oxygène région Tigzirt

Euh!

Purée, quel extraordinaire duo!

C'est très fort.

Zzi Chérif Mellal et Zzi Hacène Zermani célèbrent le drapeau turco-arabo-islamique de Si Hadj Messali! A taxnannast-nneɣ! Franchement, je ne me sens en aucun cas faire partie du même peuple que ces deux-là. Les Ikutamen sont-ils tellement différents des Igawawen au point de former deux peuples distincts? Juste pour rire un tout petit pou. Pas totalement. Ce qui est certain est que la langue/culture nous sépare déjà et inutile de nier le réel pour vendre une salade politicienne ou une autre. Pour ma part, personne ne m'imposera la langue/culture de sa mère au détriment de celle de la mienne jacassant que c'est cela le vrai kabyle ou la vraie tamazight. S'il y a lieu de choisir une langue de communication, ce sera l'anglais qui fait marcher tout l'univers électronique/informatique. Qui veut suivre de stériles et destructives forces hégémoniques comme un mouton est libre... comme un mouton. Je ne vois aucun couteau sous la gorge.

Qu'est-ce qui pousse des Kabyles, spécialement de la Kabylie centrale dont T.-O., à jouer aux clowns patriotiques sur des fondements qui les renient dans leur existence identitaire sur leurs propres terres! Argent? Lâcheté? Ambition? Servitude? Croient-ils simplement et himariquement que le drapeau est le pays, la nation, le peuple, la patrie, voire même les maquisards/martyrs dont beaucoup, trop et pour rien, de ma famille—Djabri/Hamadi, Abdelli/Lagha, Berkouk, Khellaf, Belkacemi/Haddad, Ikhlef, Nasri, Tahir, etc.? Les maquisards/martyrs se sont sacrifiés pour la dignité et la liberté et plein d'eux ne connaissaient ni Si Hadj Messali ni son imposture de drapeau. Incluant des Chrétiens, des Juifs, des Athées, et des Agnostiques: le croissant turco-arabo-islamique ne les concernaient, donc, pas; qu'en avaient à foutre Maurice Audin et Frantz Fanon, par exemple, qui n'étaient clairement ni turcs ni arabes ni musulmans?

Expliquez-moi, je vous prie, ces immondices kabyles. En attendant, "Madame, encore un verre!"

Soutenir Zzi Hacène Zermani, Zzi Chérif Mellal et la JSK revient, donc, à soutenir l'idéologie turco-arabo-islamique choisie par les imposteurs et cautionnée (par stratégie (?)) par Ramdane Abane, Krim Belkacem, Amirouche Aït-Hamouda, Hocine Aït-Ahmed, et toutes les autres figures kabyles de la révolution de l'imposture, bien avant la dépendance en 1962 quand l'imposteur qui est devenu le premier faux-président a déclaré à partir de l'aéroport de Tunis: "Nous sommes arabes, arabes, arabes."

C'est dur l'histoire. Hein? Eh oui! Personne n'est prêt à encaisser ce que j'ai à publier. Les crânes préconçus, modelés dans l'imposture, et pétris de fausseté seraient pris d'un tremblement continuel. Ils n'admettraient jamais voir leurs héros, idoles, icônes, ou symboles mensongers mis à nu et redevenir les zéros réels qu'ils étaient ou sont. Et si j'affirmais que les figures kabyles dites historiques ont fait plus de mal à la Kabylie que tous les sanguinaires réunis des armées ennemies depuis les barbares invasions arabo-islamiques! Je serais encore lapidé sur internet et partout... pour des vérités factuelles documentées. En tout cas, le jeu ne vaut pas du tout la bougie ni même la moindre étincelle d'une allumette. J'ai carrément changé de continent et de pays pour trouver la paix loin de tout cela. Il vaudrait mieux traîter de chèvres et c'est tout.

Les véritables révolutionnaires qui avaient une vision salvatrice pour tout le bled, les berbérisants, ont été soit esseulés soit tués par leurs frères d'armes et de sang cités précédemment. Certains authentiques maquisards ont dû rejoindre les rangs français pour se protéger des diableries du gang dominant du FLN/ALN et non par lâcheté ni par traîtrise. Et depuis ce temps, imposture sur imposture, mensonge sur mensonge, et tuerie sur tuerie. Tout le monde constate aujourd'hui les fruits empoisonnés de cette grandiose imposture. Un bled riche en ressources mais qui fait fuire sa jeunesse sur des radeaux... pour rejoindre la France de Jean-Marie Le Pen qui parlait vrai. Il y a de quoi pleurer des larmes de sang.

Tout est faux dans ce bled même son nom. Cette idéologie devenue officielle et enseignée a fait des ravages, pour reprendre l'un des termes adorés de Yacine Kateb, dans toutes les contrées du bled. Parmi ses résultats: plus de 250,000 personnes égorgées comme les moutons de la fête turco-arabo-islamique des moutons. Magnifique boucherie cette Algérie! Miracle. C'est un boulot que même des dizaines de milliers de légions de Dracula n'auraient pu réaliser. Chapeau! N'est-ce pas un miracle de ne pas trouver d'eau potable à Alger, à Oran, ou à Bougie? Bah si: on a fait du nord le sud grâce au grand savoir-faire algérien d'essence turco-arabo-islamique.

En dehors de ces interminables arnaques algériennes, revenons à la santé surtout à Bougie. Ce qui se passe actuellement quant à l'attaque Delta de Corona, je l'ai déjà vu et je le redis: À moins de faire le nécessaire qui est maintenant connu, qui survivra verra des chiens errants bouffer de l'humain dans les rues notamment dans la ville de Bougie. Ce que j'ai vu dans ce songe-là était tellement horrible que je me suis servi des claques pour en sortir et ne pas en succomber. Et tout en espérant que le virus n'atteigne pas, dans ses incessantes mutations, l'Omega. Au-delà de l'Omega, ce sera tout le monde dans l'au-delà. Le Delta est gentil comparé à plus néfaste que cela.

Concernant l'affaire des détenus de Kabylie, la clique (RPK, AKAL, et URK) défendue par Zzi Mokrane Aït-Larbi serait libérée. Notre avocat a probablement négocié avec ses liens au pouvoir avec lequel il a toujours été proche collaborateur. D'où la récente bizarre déclaration contre le Maroc qui n'a aucun sens venant d'une prison hormis celui de caresser le pouvoir dans le sens du poil. Les braves militants du MAK (à distinguer des idiots) resteraient en prison tels des Mohamed Haroun puisque aucun d'eux n'a trahi les principes de son organisation politique.

Sinon, que Zzi Arezki Aït-Larbi nous conte un tout petit pou le soutien de son État (arabe) au Polisario (arabe) et à certains groupes terroristes! Au lieu de se focaliser obsessionnellement sur le soutien du Maroc à la Kabylie.