Rencontre entre indépendantistes Ferhat Mehenni et Lyazid Abid

La lutte contre Corona au Kabyle Land

Et qu'en est-il des choses sérieuses loin et hors du bla-bla politicien et autres! En seulement deux jours, la cagnotte de la région de Tigzirt est à 46282€. Impressionnant. Chapeau aux citoyens de cette région notamment à sa diaspora qui est très active en France!

Je voterais pour que Tigzirt devienne la capitale de la Kabylie, sinon pour Akbou qui mène en tout. Plus pour Akbou pour des raisons géographiques, en plein centre de la Kabylie contemporaine. Seulement, il y fait trop chaud en été et il va falloir renverser le cours du fleuve de la Soummam pour y faire parvenir la Méditérranée, et plus loin. Ce faisant, nos plages gagneraient entre 50 et 150 mètres. C'est un grand projet réalisable en trois ans avec certains investisseurs équitables nord-américains; c'est pour la navigation, l'agriculture, l'industrie, et le tourisme; et c'est beaucoup moins dur que les besognes des canaux de Suèz et de Panama. Puis, elle (Akbou) a le meilleur akeṛmus de toute la Kabylie. Ce n'est pas de la rigolade. Il suffit d'avoir le bon régime de gouvernance et de gestion et les bons liens dans les bons pays. La Catalogne, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, la Corse, Le Pays Basque, la Bretagne, la Nouvelle Écosse, le Québec, l'Ontario, le Massachussetts, la Californie, et même l'Angleterre seraient d'excellents partenaires économiques, scientifiques, et culturels. Ce n'est pas une mer à boire.

D'autres projets sont déjà en vue, et depuis plus ou moins 10 ans, pour le Kabyle Land: une usine de production de voitures électriques Tesla à Akbou; un institut de recherche inter/pluridisciplinaire à Ifri; des centrales pour la production d'énergies renouvelables à Azeffoun, Amizour, et autre part; un centre de recherche et de production pharmaceutiques à Maillot; un centre astrophysique à Akfadou, des complexes touristiques à Tichy, Tigzirt, Aït-Kessila, Melbou; etc. Tout cela a besoin que la Kabylie soit au moins aussi souveraine que la Catalogne ou l'Écosse, sinon carrément indépendante; cela dépend de la volonté du peuple kabyle, si peuple il y a. Alors, au bon moment, je sortirais toute la "Théorie de la Chèvre", sinon l'autre en chaire et sans os et à tête sans cerveau.

Dans les faits, la Kabylie se comporte déjà comme un État moderne et l'Algérie comme un Bled parasitaire. Il ne reste qu'à mettre tout cela en bonne et due forme noir sur blanc et le faire signer à l'ONU. On devrait se séparer tranquillement à l'amiable et garder de bons liens. La Kabylie pourrait aider plus tard l'Algérie à sortir du 7e siècle.

Paix éternelle à qui sont partis et courage à qui les rejoindront tôt ou tard! Et attention, il y a un virus beaucoup plus néfaste que Corona et s'appelle l'Algérie. Là où il y a un croissant, on devrait s'en éloigner si, toutefois, on tient à sa peau et ne souhaite finir en bouzellouf, en merguèze, et/ou en douara.

Krim Belkacem, Ramdane Abane, Amirouche Aït-Hamouda et les autres prétendus héros de la révolution de l'imposture du groupe nommé le Clan de Tizi (car tous de cette contrée et aucun d'une autre) ont massacré la matière grise du Kabyle Land à cause de cette chose turco-arabo-islamique. En réalité, il y avait lutte pour le pouvoir et la gloire entre deux clans principaux: Oujda et Tizi. Ce dernier a perdu car ses éléments se sont trahis les uns les autres et n'avait aucun soutien étranger comme l'autre qui avait tous les bleds pseudo-arabes et leurs alliés derrièrre lui. Cela, la malédiction tant chantée par Lounès Matoub, continue jusqu'à ce jour: il n'y a qu'à regarder leurs partis et mouvements en conflits et subdivisions continuels. L'assassin de son frère finit assassiné comme son frère. Faut-il en rire ou en pleurer? Il y en a qui diraient, à raison, "C'est bien fait pour tous ces idiots fratricidaires!" Et avec mes excuses aux honnêtes gens des Igawawen à la place de leurs traîtres "meneurs", d'hier et d'aujourd'hui, qui ont dérouté tous les Kabyles. Franchement, je souhaite voir émerger des leaders kabyles en dehors de Tizi, ne serait-ce que pour changer un peu. Il y a quand même un intègre leader de Tizi que j'apprécie beaucoup: C'est mon ami imaginaire Idir Aït-Idir.

Sinon, ici, on n'a aucun trouble quant à Corona. On est vacciné à deux doses de vaccins différents pour optimiser la réponse immunitaire. Les tavernes sont enfin ouvertes. Je viens de prendre quelques doses de vodka sur une belle terrasse en contemplant le grand discours du grand silence du grand fleuve. Et on continue à observer toutes les précautions.