Cagnotte « Ensemble pour oxygéner Béjaïa » : Plus de 50 000 euros collectés en moins de 72 heures

VGAYET (TAMURT) – La cagnotte lancée par l’association « Mains Blanches » de Vgayet pour financer l’acquisition des équipements médicaux au profit des hôpitaux de la région connait une réussite fulgurante. En l’espace de 72 heures, pas moins de 50 000 euros ont été déjà collectés.

Cette cagnotte a été lancée en urgence pour venir en aide aux hôpitaux de Vgayet, qui souffrent cruellement du manque d’oxygène et autres équipements médicaux nécessaires pour faire face à la pandémie du Covid-19, tels que les concentrateurs d’oxygène, des oxymètres, des masques à oxygène, etc. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les hôpitaux d’Amizour, Aokas et Kherrata souffrent d’une pénurie aigüe d’oxygène, alors que le nombre des contaminations au coronavirus ne cesse d’augmenter. Ce jeudi 29 juillet, plus de 164 malades sont hospitalisés au niveau du CHU de Vgayet, qui renferment les deux EPH Khelil Amrane et Frantz Fanon, ainsi que la maternité Mère et Enfant de Targa Ouzemour. Parmi ces patients, figurent 10 enfants et 13 femmes enceintes, a indiqué une source hospitalière.

Les gens souhaitant participer à la cagnotte en ligne, notamment ceux de la dispora, peuvent le faire en cliquant sur le lien ENSEMBLE POUR OXYGENER BEJAIA – Leetchi.com. Un numéro de compte bancaire (0041003024100019016 – 48 / Banque CPA, Agence 302) appartenant à l’association « Les Mains Blanches » de Vgayet a été aussi mis à la disposition d’éventuels donateurs en Kabylie et ailleurs.

« L’opinion publique sera au courant de toutes les démarches entreprises durant et après l’opération, et ce, en suivant l’actualité́ sur la page Facebook : ‘’Béjaia Sois l’Observateur’’ », ont déclaré les organisateurs de cette louable initiative.

Arezki Massi