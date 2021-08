Cagnotte pour aider des malades de la Covid-19 d’Aokas à Kherrata

KABYLIE (TAMURT) – Cagnotte régionale d’Aokas à Kherrata. Les étudiantes kabyles de France lancent une cagnotte pour aider les malades de la Covid-19 d’Aokas à Kherrata. La 3ème vague de cette pandémie, variant « Delta » ravage la Kabylie. La mobilisation des citoyens kabyles pour organiser des collectes afin d’acheter le matériel pour oxygéner les patients atteints de complications respiratoires est nécessaire mais insuffisante car les problèmes sont nombreux. La pénurie de médicaments comme les anticoagulants injectable préventifs tel « LOVENOX » avec tous ses types de dosages est aussi nécessaire pour une prise en charge convenable des patients. Ce médicament évite les thromboses et ses conséquences.



Voilà pourquoi on pourrait peut-être éviter cette étape de dépendance à l’oxygène d’autant plus que la maîtrise de l’oxygénothérapie n’est pas à la portée de tout le monde. C’est pourquoi, on vous invite à participer et à partager cette cagnotte lancée par un groupe de jeunes filles etudiantes en France, originaires de Lota, Souk El Tenine, Aokas, Melbou, Bordj-Mira, Darguina.

Nous comptons sur vous pour aider nos siens le plus tôt possible.

Votre geste contribuera à minimiser la dépendance à l’oxygène et aidera les personnes qui n’ont pas les moyens de se soigner correctement.

Veuillez cliquer sur ce lien: pour aider.

Les organisatrices: