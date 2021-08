Covid-19 : L’écrivain Muhend Lmulud Obeqqa n’est plus

KABYLIE (TAMURT) – L’écrivain, scénariste et poète kabyle Muhend Lmulud Obeqqa (Mouloud BEKHAT) n’est plus. Il est décédé vendredi à l’hôpital de Sidi Aïch après des jours de lutte contre le Covid-19 à l’âge de 70 ans. Le défunt, originaire d’At Waghlis, Vgayet a été enterré le jour même dans son village natal Izghad (Leflay). Muhend Lmulud Obeqqa a édité pas moins de douze ouvrages en kabyle et en français.

Le défunt, ancien intendant de l’éducation nationale, grand amoureux de lecture et d’écriture a publié « LE REVERS DU MÉPRIS », son premier roman en juin 2009 chez « Ark Ange éditions, UNE PERLE DANS UN COLLET, son deuxième roman, chez Khalfi Éditions en 2012 et Alframed lui a fait L’ULTIME RÂLE D’UN DISPARU « ANZA » son troisième roman en 2013. En 2014, il a édité « Meurtrissures et séquelles d’une guerre ».

Muhend Lmulud Obeqqa a également produit un film » Le Choc – Tuqqit » en kabyle, diffusé par TV4 tamazight. « C’est un homme de Paix, plein de Sagesse, un Humaniste. Il est apprécié par tous ceux qui l’approchaient »témoigne son ami Mohand Ourabah Houadi.

