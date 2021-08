Timizart : création d’une cellule de crise

KABYLIE (TAMURT) – Face à la situation alarmante que vivent les villages de la commune de Timizart, près de Ouaguenoun, à cause de la virulence de la troisième vague de la covid-19, une cellule de crise vient d’être mise en place.

Les citoyens de Kabylie s’impliquent de plus en plus et de manière active dans la gestion de la crise sanitaire qui a pris une tournure dramatique depuis trois semaines. Ainsi, suite à la persistance de la hausse du nombre de décès par covid-19, une cellule communale de crise vient d’être mise sur pied à Timizart. Une cellule de crise communale vient d’être créée à Timizart à l’issue de la réunion entre APC, des comités des villages et Associations communales. La cellule de crise en question est composée de : Lounes Djouadi (maire), Arkoub Abdellah, Ibeghouchene M’Hand, Boukhrouf Hakim, Taguiouine Mohand, Doujedid Sofiane, Izourane Karim, Djouadi Jugurtha, Oumoussa Mokrane, Achili Mohand et Ait Slimane Hamid.

Il est précisé que cette cellule travaillera en collaboration avec docteur Aoudia Omar présent à la réunion. Elle aura pour missions de coordonner les actions entre les villages et le centre de santé, d’entreprendre les actions auprès des autorités, de gérer les comptes et la collecte commune et aussi : harmoniser la communication. Parmi les décisions prises à l’issue de la première réunion de cette cellule de crise, il y a la quête qui est déjà lancée entre les comités des villages. Il faut préciser que des donateurs se sont déjà manifestés et fourni des concentrateurs d’oxygène aux villages de Timizart.

Tarik Haddouche