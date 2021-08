Covid-19 : Said Khellil contaminé

KABYLIE (TAMURT) – Said Khellil, l’un des vingt-quatre détenus du printemps berbère et ancien Premier secrétaire du Front des Forces Socialiste (FFS) a été contaminé par le coronavirus. L’information a été rendue publique hier par le concerné lui-même.

Ce dernier a tenu à rassurer via un message laconique toutes les personnes qui ont exprimé leur inquiétude suite à cette information. Said Khellil a confirmé sa contamination au coronavirus. Il a aussi révélé qu’il est en période de convalescence et qu’il ne peut de ce fait répondre à tous les messages de sympathie, et ils ont été des centaines, qui lui ont été exprimés. De nombreuses autres personnalités politiques sont actuellement en plein auto-confinement et d’autres hospitalisées en Kabylie après avoir contracté le coronavirus.

L’une de ces personnalités est une figure locale de proue du Front des Forces Socialistes, à savoir Chérif Melbouci, qui est l’un des plus anciens et l’un des plus actifs militants du FFS. Chérif Melbouci ainsi que tous les autres militants contaminés sont en période de confinement soit chez eux dans leurs domiciles ou bien hospitalisés quand leur cas présente des formes graves nécessitant notamment de l’oxygène.

Idir Tirourda