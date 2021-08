Covid-19 : 181 morts en moins de 10 jours à Vgayet

VGAYET (TAMURT) – Les statistiques sont implacables ! En juillet, une surmortalité due au Covid a été constatée dans les hôpitaux de Vgayet. Le pic des décès a été atteint du 22 au 29 juillet, avec 96 morts. Et durant la période allant du 29 au 02 Août, 85 personnes sont décédées des suites du Covid-19. Du 15 au 21 du même mois, 41 morts ont été recensés. 29 autres personnes sont décédées pendant la première quinzaine du mois de juillet dans les hôpitaux de Vgayet, et ce suite à leur contamination par le coronavirus.

En moins de dix jours, soit du 22 au 2 août 2021, la pandémie a provoqué la mort de 181 personnes. Ainsi, cette troisième vague se révèle plus meurtrière que les deux précédentes. Et la situation sanitaire ne prête guère à l’optimisme. Cela d’autant plus que le nombre de malades hospitalisés au niveau des hôpitaux de Vgayet est toujours en hausse. Présentement, l’on s’approche des 750 cas positifs au coronavirus, pris en charge dans les hôpitaux, dont 225 au CHU de Vgayet, 140 à l’EPH d’Amizour, 119 à l’EPH de Sidi-Aïch, 110 à l’EPH d’Akbou, 79 à l’hôpital d’Aokas et 75 au niveau de l’EPH de Kherrata.

Selon des spécialistes, la pandémie de Covid-19 a fauché des personnes, hormis celles souffrant de maladies chroniques, jeunes et en bonne santé. Plus qu’autre chose, l’incertitude préoccupe davantage la population locale qui ne sait plus quoi faire pour affronter un ennemi invisible et menaçant. Une incertitude exacerbée par un manque avéré d’oxygène et de moyens humain et matériel dans les hôpitaux de la région.

Dalil Imaxlufen